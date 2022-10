Zus van Cristiano Ronaldo hekelt Erik ten Hag: “Hij laat je aan het kruis sterven” - Toont CR7 vandaag berouw?

Tot afgrijzen van Katia Aveiro, naast Elma de ook oudere zus van Cristiano. Op Instagram ( zie onderaan ) haalde ze in het bijschrift onder een foto van haar met Cristiano uit naar de Nederlandse coach, waarbij ze de harde taal en wrede Bijbelse verwijzingen niet schuwde. “Niemand die geboren werd om te schitteren dankzij de handen van God, zal teniet gedaan worden door iemand die nog nooit Zijn schoenen heeft gedragen. Hij is en zal straks geschiedenis zijn. Er is een vers in de Bijbel dat zegt: ‘deze man is door God tot bij jou gebracht met een specifiek en opzettelijk plan en voorkennis. Jij zal door hem, met de hulp van slechte mensen, sterven door aan het kruis genageld te worden.”

Maar na een moeilijke start gaat het geleidelijk beter met Man United, dat timmert naar de weg naar boven. Vraag is of dat nog met Ronaldo gaat zijn. Vandaag zitten Ten Hag en Ronaldo samen. Als de Portugees toegeeft dat hij fout was en begrip toont voor zijn huidige plaats in de hiërarchie achter Marcus Rashford, is de Nederlander bereid hem opnieuw te integreren in de groep en komt hij in aanmerking voor de thuismatch tegen Sheriff Tiraspol donderdag in de Europa League. Houdt Ronaldo het been stijf en eist hij een basisplaats op, zou dat einde verhaal kunnen betekenen en staat niets een transfer in januari in de weg. Met een astronomisch weeksalaris van 410.000 euro, zijn er weinigen op Old Trafford die dat erg zouden vinden.