Zus van Cristiano Ronaldo, die vandaag weer mocht meetrainen, hekelt Erik ten Hag: “Hij laat je aan het kruis sterven”

Premier LeagueDe toekomst van Cristiano Ronaldo (37) op Old Trafford oogt hoogst onzeker. Tot onvrede van Katia Aveiro (45), de zus van CR7. Zij vergelijkt de manier waarop Erik ten Hag haar broer behandelt, met de kruisiging van Jezus Christus. Deze ochtend had Ronaldo een gesprek met Ten Hag en mocht hij aansluitend weer meetrainen met de A-kern.

Na de zege van Manchester United vorige week tegen Tottenham (2-0) gingen de poppen aan het dansen toen Cristiano Ronaldo nog voor affluiten Old Trafford verliet. Niet voor het eerst dit seizoen en dat was niet naar de zin van Ten Hag, die de Portugees prompt uit zijn selectie weerde voor de trip naar Chelsea van afgelopen zaterdag (1-1). Ronaldo, die nog een contract tot het einde van het seizoen heeft bij United, werd gedwongen op zijn eentje of met de U21 te trainen op Carrington.

Links: Cristiano Ronaldo trekt tegen de Spurs al in minuut 89 naar de kleedkamer. Rechts: Ronaldo kijkt toe vanaf de bank.

Tot afgrijzen van Katia Aveiro, naast Elma de ook oudere zus van Cristiano. Op Instagram (zie onderaan) haalde ze in het bijschrift onder een foto van haar met Cristiano uit naar de Nederlandse coach, waarbij ze de harde taal en wrede Bijbelse verwijzingen niet schuwde. “Niemand die geboren werd om te schitteren dankzij de handen van God, zal teniet gedaan worden door iemand die nog nooit Zijn schoenen heeft gedragen. Hij is en zal straks geschiedenis zijn. Er is een vers in de Bijbel dat zegt: ‘deze man is door God tot bij jou gebracht met een specifiek en opzettelijk plan en voorkennis. Jij zal door hem, met de hulp van slechte mensen, sterven door aan het kruis genageld te worden.”

“Hij heeft zijn belofte als jongen van dertien jaar aan zijn moeder en zussen verwezenlijkt. Hij, die uitgelachen werd met zijn accent en zijn aan alcohol verslaafde vader. Ik vind het een voorrecht in dezelfde familie als dit fantastisch menselijke wezen opgegroeid te zijn.” En ook zijn oudste zus, Elma Aveiro (49), koos voor de sociale media om op haar beurt Ten Hag af te vallen. Volgens haar “bestaat karma” en kan de gewezen Ajax-coach er maar beter rekening mee houden dat “God nooit slaapt”. Eerder stelde ze al dat ze het een goed idee zou vinden om Ten Hag te ontslaan.

Cristiano Ronaldo met zus Katia en zijn oudste zoon Cristiano Jr.

Maar na een moeilijke start gaat het geleidelijk beter met Man United, dat timmert naar de weg naar boven. Vraag is of dat nog met Ronaldo gaat zijn. Vanochtend zaten Ten Hag en Ronaldo alvast samen. De Portugees moet in dat gesprek berouw getoond hebben, want aansluitend mocht hij weer meetrainen met z'n ploegmaats. Hij lijkt dan ook weer in aanmerking te komen voor de thuismatch in de Europa League tegen Sheriff Tiraspol van donderdag.

Afwachten of Ronaldo zich kan blijven verzoenen met een rol als invaller. Als dat niet zo is, zou dat einde verhaal kunnen betekenen en staat niets een transfer in januari in de weg. Met een astronomisch weeksalaris van 410.000 euro, zijn er weinigen op Old Trafford die dat erg zouden vinden.

Zo is het geweten dat Todd Boehly, mede-eigenaar van Chelsea, fan is van Ronaldo. De Amerikaanse miljonair, die er een goeie relatie met Ronaldo’s makelaar Jorge Mendes op nahoudt, was al geïnteresseerd om CR7 de voorbije zomer naar Stamford Bridge te halen. Toenmalig coach Thomas Tuchel wou daar niet van weten. Afwachten wat Graham Potter daarvan vindt.

Ten Hag: “Voetbal is een teamsport en ik heb daar de controle over”

Van Basten: “Ronaldo voelt zich beledigd en dat begrijp ik” In het Nederlandse voetbalprogramma ‘Rondo’ van Ziggo Sport liet Marco Van Basten maandagavond zijn licht schijnen over de zaak. “Zo ga je niet met een grootheid om”, vindt de gewezen topspits. “Het is niet goed te praten, maar ik kan Ronaldo wel begrijpen. Dat hij denkt: krijg jij het lazarus maar. Hij was gewoon boos, beledigd. Uiteindelijk waren er drie jongens ingevallen en hij nog niet.” Al keurt de ex-spits van Ajax en AC Milan het gedrag van Ronaldo niet goed. “Ik ben het met Ten Hag eens en hij moet zijn poot stijf houden. Alles wat Ten Hag doet is wel billijk, maar dit zijn andere mensen. Ze zijn heel trots. Ik zou het misschien ook gedaan hebben. Ik laat niet met m’n voeten spelen door zo’n trainer. Zo voelt hij dat. Het speelt sterk in hem en in zijn persoonlijkheid. Hij voelt zich beledigd. Hij begrijpt het ook, maar op zo’n dag wordt het hem te veel.” Volledig scherm Marco van Basten met Jan Mulder. © EPA

