Zouma toch beschikbaar voor duel tegen Leicester, katten wel in beslag genomen na uitlekken mishandelingsfilmpje

Premier LeagueDe katten van Kurt Zouma zijn nu ook in beslag genomen. Dat melden verschillende buitenlandse media. Eerder deze week lekte een video uit waarin de Franse verdediger zijn huisdieren op vreselijke wijze mishandelt. Er werd in Frankrijk ook een klacht ingediend, Zouma riskeert tot vier jaar cel. David Moyes, zijn trainer bij West Ham, laat weten dat de Fransman wel beschikbaar is voor het duel van zondag in en tegen Leicester, dat ondanks grote druk om 'm uit de selectie te houden.

De beelden zijn afkomstig van de Snapchat-account van Zouma’s broer, maar nadien werden ze door de Britse tabloid The Sun verder verspreid. En ze zijn schokkend. Zo is erop te zien hoe de 27-jarige verdediger, afgelopen zomer verhuisd van Chelsea naar West Ham voor 35 miljoen euro, zijn kat meerdere keren zwaar toetakelt.

Hij laat de Bengaal - voor een kitten tel je al gauw meer dan 1.000 euro neer - eerst uit de lucht vallen om 'm vervolgens een rake trap te verkopen. Nadien zit hij het beest achterna en gooit hij er snoeihard een schoen naartoe en later verkoopt hij het diertje ook een harde tik terwijl een kind - zijn zoontje? - de viervoeter in de armen heeft. Terwijl ook Zouma’s broer, de cameraman, het allemaal best grappig vindt - zie ook de emoji’s die werden gebruikt. De reden van de mishandeling? De Bengaal zou de miljoenenvilla van Zouma overhoop hebben gehaald.

Volledig scherm Kurt Zouma ligt zwaar onder vuur. © Photo News

Tot vier jaar cel

De Fransman excuseerde zich voor z'n daden, maar zijn spijtbetuigingen komen voor veel mensen te laat. Zijn katten zouden intussen ook in beslag zijn genomen, om te bekijken of ze gezond zijn. En zolang het onderzoek loopt, krijgt Zouma ze niet terug. Een Franse dierenwelzijnsorganisatie, La Fondation 30 Millions d’Amis, diende in het thuisland van de verdediger ook een klacht in. Franse burgers kunnen in eigen land vervolgd worden voor strafbare feiten die in het buitenland zijn gepleegd. Door een nieuwe wet riskeert Zouma een celstraf tot vier jaar en een boete tot 60.000 euro. Sportmerk Adidas besliste gisteren ook al om de overeenkomst met Zouma te verscheuren.

En dan is er nog West Ham. De Premier League-club stelde Zouma na het uitlekken van de video gewoon op tegen Watford, maar de druk op de Hammers neemt toe. Verschillende sponsors overwegen sterk om hun steun in te trekken en fans van de club vragen om de verdediger uit de wedstrijdselectie te laten. Dat is de Londense club voorlopig niet van plan, tot blijkt dat de katten echt gewond raakten ten huize Zouma. De club legde de verdediger wel al de hoogst mogelijke boete op. De maximale financiële sanctie die een club een speler kan geven is twee weken loon. Bij Zouma komt dat neer op bijna 300.000 euro. Dat bedrag gaat naar een dierenrechtenorganisatie.

Zondag gaat West Ham op bezoek bij Leicester City. Coach David Moyes laat weten dat de Fransman beschikbaar is om te spelen tegen The Foxes. “Er zijn verschillende standpunten en opvattingen over of hij wel beschikbaar moet zijn. Als club hebben wij een beslissing genomen en ik sta daar achter.”

Volledig scherm Zouma met Eden Hazard, op een beeld in 2015. © REUTERS