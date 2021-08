Zit Romelu Lukaku in quarantaine? Terugkeer naar grote liefde Chelsea, maar nog geen debuut wegens ‘technische kwestie’

PREMIER LEAGUEHet heeft een beetje langer geduurd dan verwacht, maar Romelu Lukaku (28) heeft zijn toptransfer beet. ‘Big Rom’ trekt na twee jaar Inter terug naar zijn grote liefde Chelsea. De foto’s waren niet van de beste kwaliteit. Het exclusieve video-interview ontbrak. De officiële aankondiging van zijn recordaanwinst had iets ‘old school’. De vraag die sommige Chelsea-supporters zich een hele dag stelden, bleef echter onbeantwoord: zit hij in quarantaine?

Geen mooie foto’s op Stamford Bridge. Geen poses in een volledige outfit voor de achtergronden met alle clubsponsors. Geen filmpje in het stadion waarin een 28-jarige Lukaku die virale scènes uit ‘De School van Lukaku’ nog eens naspeelt.

Een knipoog naar het moment waarop een 17-jarige tijdens een schoolreis luidop stond te dromen van een toekomst als Chelsea-speler: “De dag dat ik hier speel, zal de enige zijn dat je me thuis ooit ziet huilen.” Geen uitgebreid video-interview.

Lukaku poseerde voor een witte achtergrond naast Marina Granovskaia. Alleen het blauwe shirt verraadde dat het wel degelijk om een officiële voorstelling ging.

Doorgaans halen clubs, bij een recordaanwinst, het grove geschut boven, maar alles heeft zijn reden.

De afhandeling van de transfer verliep veel trager dan verwacht. En gisterennamiddag lekte uit dat Lukaku wegens een ‘technische kwestie’ zaterdag tegen Crystal Palace toch niet kan debuteren.

Het is de vraag wat trainer Thomas Tuchel vandaag op zijn persconferentie zal zeggen als iemand hem erover interpelleert. Zou de Duitser zich dan in evenveel bochten wringen als zijn werkgever en de entourage van de speler?

Een lijntje in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport eerder deze week verraadde wellicht het waarom van het oponthoud: ‘Lukaku moet door de Covid-maatregelen bij aankomst in Engeland vijf dagen in quarantaine.’ Op Twitter circuleerde sinds gisteren een gelijkaardig verhaal.

Privacyregel

Dat niemand dat wil bevestigen, heeft te maken met een privacyregel. In Engeland mag je geen medische zaken publiceren zonder dat werkgever of speler permissie heeft gegeven. Zeker als ze niet in het publiek belang zijn.

Volledig scherm Romelu Lukaku poseert met Chelsea-shirt © Chelsea

Zowel Harry Kane (bij terugkeer uit vakantie) als Raphael Varane (aanwinst Man United) moesten vijf dagen in quarantaine omdat ze het land vanuit een oranje zone waren binnen gereisd. Kane zonderde zich af in het hotel aan het trainingscomplex van Tottenham, zodat hij in zijn eentje individueel kon bijtrainen.

Wie Engeland zonder enige obstructie binnenwil, moet in het bezit zijn van een Covid-paspoort. Dat krijg je pas twee weken na je laatste dosis. Lukaku was één van de Rode Duivels die zich tijdens het EK liet vaccineren. Meer is er niet bekend.

Arsenal over 10 dagen

Lukaku arriveerde woensdagavond in een privéjet in Engeland. Daarna werd hij naar een hotel in Cobham, in de buurt van het oefencomplex van Chelsea, gevoerd. Dat hij de opener tegen Crystal Palace mist, is geen ramp. Sowieso had hij, door een trainingsachterstand, wellicht niet in de basis gestaan. Hij krijgt nu wat meer tijd om zich in te werken. Tegen Arsenal, binnen 10 dagen, hoopt Chelsea hem te recupereren.

Als man van 115 miljoen euro komt Lukaku binnen door de grote poort. Hij zal in Londen gegarandeerd rond de 20 miljoen euro bruto per jaar verdienen - zo’n 385.000 euro per week. Als hij in de loop van vijf jaar alle targets haalt, zou zijn salaris kunnen oplopen tot 500.000 euro per week.

“Ik ben blij en voel me gezegend om terug te mogen keren naar deze prachtige club”, zei Lukaku. “Het is een lange reis geweest ondertussen: ik kwam hier als een kind dat nog veel te leren had, nu ben ik een volwassen man met een pak ervaring. Ik denk dat ik samen met Chelsea veel successen kan boeken.”

Voor die prijs wordt dat ook verwacht.

CEO Marina Granovskaia: “Lukaku is een van de beste spitsen ter wereld”

“Romelu Lukaku is simpelweg een van de beste aanvallers en doelpuntenmakers ter wereld. We zijn in de wolken dat we hem terug naar de club hebben kunnen halen waar hij zoveel van houdt. We zijn heel erg blij dat we zijn talent kunnen toevoegen aan de ploeg die de Champions League heeft gewonnen.”

“Natuurlijk willen we verder bouwen aan het succes van vorig seizoen en Lukaku zal een grote rol spelen in de doelen die we willen behalen. Ik ben zeker dat alle Chelsea-fans hem, net zoals ik, opnieuw heel graag zullen verwelkomen!”

