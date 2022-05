Zijn standbeeld aan het Etihad lijkt nu al verzekerd: de titelcijfers van kampioenenmaker Kevin De Bruyne

4 titels

De vierde titel in vijf jaar is een feit. De Bruyne treedt toe tot een selecte club van 35 spelers die ooit vier of meer keer de Premier League wonnen. Hij staat op gelijke hoogte van die andere Belgische legende van Manchester City — Vincent Kompany. Zijn standbeeld aan het Etihad Stadium heeft hij ondertussen verzekerd.

Volledig scherm © AP

64% speeltijd

Een zeurend pijntje in zijn enkel, gevolg van die schop op het EK, speelde hem tot half november parten. De Bruyne voelde zich nooit comfortabel. En dat zag je ook in zijn voetbal. Hij maakte wel een aantal goals in die periode, maar miste precisie. Pas na een Covid-besmetting kwam hij in december geleidelijk bovendrijven. In 2 op de 3 matchen stond hij op het veld. Vooral zijn eindsprint was fantastisch met 8 goals en 6 assists in 10 matchen. In de toppers maakte hij het verschil. Kampioenenmaker die de moed niet verloor, ook toen Villa 0-2 voorkwam. Hij bleef draven. En bracht knap de titeltreffer van matchwinnaar Ilkay Gündogan aan. De suspense was niet voor niks.

15 doelpunten

Nooit was De Bruyne in een nationale competitie doeltreffender. Hij scoorde 15 goals. Nieuw hoogtepunt. Zes ervan maakte hij met zijn rechter. De andere negen met zijn ‘mindere’ linker.

Volledig scherm De Bruyne scoorde tegen Wolverhampton drie goals met z'n 'mindere' linker. © REUTERS

40% tussen de palen

Net niet de helft van zijn uithalen vliegt tussen de palen. 31 van zijn 79 schoten dit seizoen waren schoten op doel. Nog eens de helft daarvan eindigde in een doelpunt. Accuraat.

16 grote kansen

In zijn beste jaar — het seizoen 2019-2020 — creëerde hij meer dan dubbel zoveel grote kansen als dit seizoen. Van die 16 mogelijkheden werden er amper 8 afgewerkt. De 8 assists achter zijn naam zijn het op één na laagste aantal sinds hij bij Man City speelt. Enkel in 2018-2019 gaf hij er maar twee. Maar toen was hij drie vierde van het seizoen out met blessures.

3,91 mogelijkheden per match

Hij staat helemaal bovenaan de lijst wat betreft gecreëerde kansen en passes die aan de basis lagen van de creatie van een kans per 90 minuten. Net voor ploegmaat Jack Grealish en Thiago van Liverpool. De assistcijfers mogen dan lager liggen, De Bruyne blijft een creatieve duizendpoot.

Volledig scherm © AFP

23%

De acht wedstrijden die hij er niet bij was, won Man City allemaal. Qua doelpunten en assists is hij invloedrijker geweest. Hij heeft rechtstreeks een voet in één op de vijf doelpunten. In zijn beste jaar was dat in één op drie.

4 (bis)

Hij zat op zijn gemiddelde. De Bruyne raakt zo’n vier keer per seizoen het doelhout. Ook nu weer.

1.356 passes

Het spel van City loopt anno 2021-2022 minder via zijn centrale middenvelder. Vooral de vleugelverdedigers verdelen. De Bruyne verstuurt gemiddeld 47 passes per 90 minuten. Ook zijn laagste ooit bij City.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

4 (tris)

Met de trofee van Premier League Speler van het Seizoen mag De Bruyne zijn vierde individuele bekroning in zijn vitrinekast zetten. De meest prestigieuze trofee in Engeland, de PFA Player of the Year, moet nog worden uitgereikt. Die kan hij voor de derde keer op rij winnen — unieke hattrick. De Bruyne ligt in balans met Mo Salah, die met 23 goals en 15 assists zowel medetopschutter als beste aangever is. Met een vijfde individuele trofee kan hij straks Hazard passeren als meest bekroonde Belg in Engeland.

114 balheroveringen

Qua pressing en werklast blijft De Bruyne zijn ding doen. Hij jaagt 15 keer per match een tegenstander op. Per match recupereert hij 7 ballen.

39,1 km/u

Eén stat lenen we even bij een andere competitie. Zijn strafste sprint trok hij in de Champions League. De snelste die ze sinds 2016 noteerden op het kampioenenbal. De Bruyne is een valse trage. Om wat context bij te voegen: hij haalde zijn topsnelheid met een sprint van tientallen meters. Niet op korte afstand. Per match loopt hij zo’n 11,5 kilometer.

Volledig scherm © AP