“Ze willen dat mijn kinderen en ik sterven”: Chelsea-coach Potter vertelt over heftige e-mails die hij kreeg met doodsbedreigingen

De 47-jarige Potter zei op de persconferentie voorafgaand aan de derby van zondag (14u30) tegen Tottenham immers dat hij bedreigingen heeft gekregen via e-mail. “Net zoals ik steun heb gekregen, heb ik ook minder leuke mails ontvangen waarin ze willen dat ik sterf en dat mijn kinderen sterven. Zo’n berichten zijn natuurlijk niet zo leuk om te ontvangen.”

De coach zei er later bij Sky Sports over dat je die bedreiging naast je neer moet leggen. “Het is gelukkig een op zichzelf staand incident en het kan overal vandaan komen. Ik wil het ook niet meer gewicht geven. Het is niet fijn en zeker niet voor de familie.”

Volledig scherm Graham Potter. © REUTERS

Of er een grens mee wordt overschreden, is voor Potter duidelijk. “Natuurlijk is er een grens, maar ik zal niet de eerste persoon zijn waarbij die grens wordt overschreden en in dit geval is dat waarschijnlijk gebeurd.”

Quote Ik zou kunnen zeggen dat het me niks doet, maar dan weet je dat ik lieg. Graham Potter

“Als je naar je werk gaat en je wordt daar uitgescholden, dan is dat niet leuk. Daar kun je op twee manieren op antwoorden. Ik zou kunnen zeggen dat het me niks doet, maar dan weet je dat ik lieg. Iedereen is bezig met wat andere mensen denken, zo zitten mensen in elkaar. Vraag maar aan mijn familie hoe het leven voor mij en mijn familie geweest. Het was echt niet plezierig.”

Sinds Potter - die het prima deed bij Brighton & Hove Albion - in september Thomas Tuchel opvolgde bij Chelsea, wonnen de Blues maar negen van hun 25 matchen. De Londense club is pas tiende in de Premier League en scoorde ondanks alle uitgegeven miljoenen in de winter in 2023 nog maar één keer in eigen huis.

Volledig scherm Graham Potter. © Photo News

