“Ze kunnen f*cking goed voetballen”: Ten Hag wel erg enthousiast over zijn team na zege tegen Liverpool, Sky Sports excuseert zich

Liverpool-coach Klopp wanhoopt niet na gemiste start: “Geen rampzalige wedstrijd van ons”

Liverpool kon dus weer niet winnen en telt na drie speeldagen in de Premier League amper twee punten. Niet de start waar coach Jürgen Klopp en de zijnen op gehoopt hadden. “Het is niet de makkelijkste situatie, maar het is zoals in het leven: als het regent, moet je ook buiten”, vatte de Duitser het gemiste seizoensbegin na de nederlaag eerder filosofisch op. “Het was geen rampzalige wedstrijd van ons”, zei Klopp, die vond dat zijn spelers “een hoop echt goede dingen” op het veld hebben getoond. “Wat het meeste pijn doet is het resultaat, en daar moeten we nu mee omgaan.”