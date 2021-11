Wie volgt Solskjaer op bij Man United? Waarom toptrainers twijfelen over job bij een van de rijkste club ter wereld

Premier LeagueHow The Mighty Have Fallen. Een machtige club blijft van zijn voetstuk donderen. In de zoektocht naar een opvolger voor Ole Gunnar Solskjaer botst Man United voor de vijfde keer in negen jaar op eenzelfde obstakel. Waarom toptrainers twijfelen over de begeerde job waarvoor José Mourinho ooit tranen liet.