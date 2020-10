“Wie denkt hij wel dat hij is?”: Agüero legt hand op schouder van vrouwelijke lijnrechter

Premier LeagueSergio Agüero bevindt zich - vooral op Twitter - in het oog van een stormpje nadat hij zijn hand op de schouder van een vrouwelijke lijnrechter legde. Ongepast, zo klinkt het. City-coach Pep Guardiola wil de zaak niet opblazen. “Ga op zoek naar andere problemen. Dit is niets.”

In minuut 42 van de topper tussen Arsenal en Manchester City was de Argentijnse spits het niet eens met lijnrechtster Massey-Ellis. Zij kende The Gunners een inworp toe, terwijl Agüero het anders zag. Hij ging verhaal halen, kreeg weinig gehoor en legde vervolgens zijn hand op de schouder van de vrouw. Massey-Ellis apprecieerde dat gebaar allerminst en probeerde z’n hand weg te slaan. Tijdens de wedstrijd werd er niet meer teruggekomen op de fase, maar achteraf klonk er veel kritiek.

Verschillende analisten toonden hun onbegrip voor de actie van de Argentijnse spits. Micah Richards - nota bene een ex-speler van City en ex-ploegmaat van Agüero - reageerde op het voorval bij Sky Sports: “Hij had beter moeten weten.” Ook in Match of the Day op de BBC ging het over de fase. Voormalig topspits Alan Shearer noemde het “ongemakkelijk”, ex-Arsenal-spits Ian Wright vond dat de actie niet hoefde.

Kritiek op Twitter, Guardiola verdedigt z’n speler

Op Twitter was de kritiek nog luider. Velen vroegen zich af of de aanvaller dit ook had gedaan bij een man. Politica Rosena Allin-Khan - goed voor 178.000 volgers - postte: “Wie denkt hij wel dat hij is? Compleet onaanvaardbaar, dit!” Journaliste Leanne Prescott vindt het gebaar dan weer “vernederend en ontzettend verkeerd. Hij beseft niet eens wat hij mis doet. Dit verdient een schorsing.”

Manchester City-coach Pep Guardiola nam het op voor zijn pupil op de persconferentie na de wedstrijd. “Sergio is de aardigste persoon die ik in mijn leven tegengekomen ben. Ga op zoek naar andere problemen. Dit stelt niets voor”, reageerde de Spanjaard scherp.

