Werk op de plank voor Tuchel: Chelsea blijft steken op 0-0-gelijkspel tegen Wolves

Eenrichtingsverkeer op Stamford Bridge. Bij affluiten had Chelsea bijna 80% balbezit. Maar wat ben je daar mee als je niet kan scoren? De Blues misten diepgang en creativiteit. Drie grote kansen, meer niet. Chilwell knalde onbesuisd over, Giroud besloot te zwak en Patricio redde op een schot van Hudson-Odoi. Aan de overkant konden Wolves de defensie van Chelsea twee keer in verlegenheid brengen. Dendoncker kopte over, Neto lobte oog in oog met Mendy over. Eindstand: 0-0. Chelsea blijft zo bengelen op een achtste plek. Wolverhampton is dertiende.