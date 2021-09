Wat een rentree! Cristiano Ronaldo effent met twee goals het pad voor United in 4-1-zege tegen Newcastle

PREMIER LEAGUE Coach Tuchel bevestigt: Lukaku mist seizoens­ope­ner door quarantai­ne na terugkeer naar grote liefde Chelsea

13 augustus Het heeft een beetje langer geduurd dan verwacht, maar Romelu Lukaku (28) heeft zijn toptransfer beet. ‘Big Rom’ trekt na twee jaar Inter terug naar zijn grote liefde Chelsea. De foto’s waren niet van de beste kwaliteit. Het exclusieve video-interview ontbrak. De officiële aankondiging van zijn recordaanwinst had iets ‘old school’. De vraag die sommige Chelsea-supporters zich een hele dag stelden, is door coach Thomas Tuchel nu toch beantwoord: Romelu Lukaku zit nog tot maandag in quarantaine.