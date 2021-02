Wat als? Arsenal greep naast fenomenaal elftal, met ook... Kylian Mbappé: “Hij kon gratis naar Arsenal zijn gekomen”

ArsenalArsenal bloedt dezer dagen en gewezen oefenmeester Arsène Wenger duwt het mes nog wat dieper in de wonde. Als we Wenger mogen geloven, hadden Mbappé, Ronaldo, Messi,... op een haar na bij Arsenal gespeeld. “Ik zat bij hem thuis toen hij zich afvroeg of hij zijn contract bij AS Monaco zou verlengen.” De Franse ex-manager viste met de club uit Londen wel vaker nipt achter het net. Een oplijsting.

1. Kylian Mbappé

Het Franse supertalent scoorde deze week een hattrick met PSG in Camp Nou. De wereldkampioen speelde zijn hele jeugd en zijn eerste jaren van zijn profcarrière bij Monaco. Toen hij bij AS Monaco speelde was ook ene Arsène Wenger geïnteresseerd in de Franse chouchou.“Ik zat bij hem thuis toen hij zich afvroeg of hij zijn contract bij AS Monaco zou verlengen”, aldus Wenger. “Hij kon gratis naar Arsenal zijn gekomen”. Helaas voor Arsenal koos Mbappé in de zomer van 2017 voor een binnenlandse transfer naar Paris Saint-Germain.

2. Cristiano Ronaldo

Nog voor de Portugees de overstap maakte van Sporting Lissabon naar Manchester United, toonde Arsenal interesse. “Hij was heel dicht bij een overstap naar Arsenal”, zei Wenger. “Onze pech was dat Carlos Queiroz als assistent aan de slag ging bij Manchester United. Die overtuigde binnen een week Sir Alex Ferguson om Ronaldo te kopen.” De nu 36-jarige Portugees speelde de pannen van het dak bij United. Ook later bij Real Madrid en Juventus scoorde hij aan de lopende band. Arsenal baalt.

3. Lionel Messi

Toen de Argentijn vijftien jaar was, wilden Wenger en Arsenal, Messi weghalen bij FC Barcelona. Hij zat toen twee jaar bij La Masía (de jeugdopleiding van Barcelona). “Het klopt dat wij Messi naar Arsenal wilden halen, maar uiteindelijk was hij gewoon tevreden bij Barcelona”, liet Wenger weten. Het gerucht gaat wel de ronde dat Messi een overstap naar Arsenal weigerde, omdat ze geen huis voor zijn familie in Londen wilde kopen. “Daar is niks van aan”, volgens de Franse ex-manager van The Gunners.

4.Gerard Piqué

De Spaanse centrale verdediger was jarenlang een van de beste verdedigers aller tijden. Arsenal zag al vroeg het potentieel van Piqué. Ze wouden hem samen met enkele andere goudhaantjes weghalen uit de jeugd van Barcelona. “We wilden het Barcelona-trio Lionel Messi, Cesc Fàbregas en Gerard Piqué halen. Ze zijn van de gouden 1987-generatie. Piqué koos voor Manchester United, Fàbregas kwam naar ons en Barcelona was slim genoeg om Messi te houden”, deelde Le Professeur (bijnaam Wenger) mee.

5. Gareth Bale

De Welshman was jarenlang een lust voor het oog. Wenger hield hem al in de gaten toen hij nog een jonge linksback was bij Southampton, naast toekomstig Gunner Theo Walcott. Terwijl Walcott de overstap maakte naar Arsenal, vertrok Bale naar de Noord-Londense rivaal Tottenham, waar hij zich heeft bewezen als een van de beste spelers in Engeland.

“We hebben hem niet genomen omdat we Ashley Cole en Gael Clichy hadden en niet nog een linksback wilden”, was de uitleg van Wenger. “Ik moet toegeven dat het een grote fout was, want hij kan zowel op het middenveld, in de verdediging en in de aanval spelen. Hij had het moeilijk in het begin bij Tottenham, toen hebben ze hem naar het middenveld verplaatst en hij heeft het uitzonderlijk goed gedaan.”

6. Raphael Varane

Net als Mbappé werd ook hij wereldkampioen met Frankrijk in 2018. Varane is al jarenlang een vaste waarde in het centrale hart van de defensie bij Real Madrid, maar het scheelde niets of Arsenal contracteerde hem. “Als je aan het hoofd staat van een club als Arsenal, moet je je afvragen waarom deze speler niet voor ons tekende. Hij zat bij Lens en daar hadden we hem misschien wel kunnen strikken. Het was een risico voor Real Madrid om hem op zijn leeftijd te contracteren, maar als je zo’n talent hebt, kun je alles overwinnen”, is Le Professeur lovend over zijn landgenoot.

7. Thomas Lemar

De Franse winger maakte indruk bij AS Monaco in het seizoen 2016-2017. Bijna alle Europese topploegen zaten achter hem aan. Arsenal leek de strijd te winnen, maar Atletico Madrid trok uiteindelijk aan het langste eind. The Gunners boden maar liefst 100 miljoen voor Lemar. “Ja, dat is allemaal waar. Ik wilde Lemar heel graag naar Arsenal halen”, aldus Wenger. De laatste jaren is hij wel volledig weggezakt. Hij zit voornamelijk op de bank bij de ploeg van Yannick Carrasco.

8. Vincent Kompany

In 2008 deed Wenger een poging om onze landgenoot te overtuigen om voor Arsenal te tekenen. Dat was nog voor Kompany furore maakte bij Manchester City. The Gunners waren al in Kompany geïnteresseerd nog voor hij naar Hamburg verhuisde. “Kompany is klaar voor de Premier League”, zei Wenger. De woorden van de Franse manager kwamen uit, Vince the Prince groeide bij Manchester City uit tot een absolute sterkhouder.

9. Gianluigi Buffon

De Italiaanse doelman is een echte clublegende bij Juventus. Hij maakte dan wel eens een korte overstap naar PSG, de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad ligt het nauwst aan zijn hart. Toch speelde ook Buffon bijna bij Arsenal. Hij werd benaderd door Arsenal en Manchester United voordat hij in 2001 voor 53 miljoen euro van Parma naar Juventus verkaste. Wenger ging zover dat hij Buffon opzocht. “Ik herinner me dat toen ik twintig jaar oud was in 1998, ik een keer met Wenger heb gedineerd”, aldus Buffon.

10. N’Golo Kanté

De Franse verdedigende middenvelder van Chelsea stond hoog op het verlanglijstje van Le Professeur. “Of ik Kanté heb willen contracteren? Ja, wanneer hij in Frankrijk speelde en toen hij bij Leicester uitblonk,” zei Wenger. “Ik kan niet alles uitleggen, maar het is vrij duidelijk als je kijkt naar waar hij naartoe is gegaan. Was het het geld? Daar wil ik het niet over hebben. Transfers zijn transfers - je kunt niet absoluut alles verklaren.” Kanté groeide uit tot een van de beste verdedigende middenvelders ter wereld.

11. Yaya Touré

De Ivoriaanse middenvelder begon zijn profcarriére bij KSK Beveren, maar we kennen hem vooral van zijn periode bij FC Barcelona en Manchester City. Touré had ook voor Arsenal kunnen spelen, maar ook nu vissen ze achter het net. De stijlvolle middenvelder was nog maar net twintig toen hij in de zomer van 2003 de kans kreeg om indruk te maken op Wenger tijdens een proefperiode bij de Noord-Londenaren.

“Yaya Toure is een speler van topklasse,” zei Wenger later. “Het enige probleem was om hem op een positie vast te leggen, want hij kan overal spelen. Hij kan centraal achterin spelen, als tweede spits, als middenvelder en we wisten lange tijd niet waar we hem moesten posteren”, was de uitleg van Le Professeur.

