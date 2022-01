“Waarom ik?”: Cristiano Ronaldo woedend na wissel, Rangnick antwoordt diplomatisch

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heup- en vooral dijproblemen hielden Ronaldo (36) even langs de kant. Maar woensdagavond was hij weer klaar voor de dienst. Met succes. United was de betere bij de promovendus en zette dat overwicht na de pauze om in goals van Elanga en Greenwood. Bij die laatste was Ronaldo goed voor een knappe pré-assist met de borst. Daarna had hij nog graag wat aan de statistieken gewerkt, maar die kans werd hem niet gegund door Rangnick. Uit voorzorg besloot de Duitser zijn steraanvaller te wisselen voor Harry Maguire. Allesbehalve naar de zin van Ronaldo, die woedend het veld afliep, wat boze woorden mopperde en zijn trainingsjasje tegen de grond smeet. “Waarom ik?”, zie je Ronaldo zeggen na zijn wissel.

Tientallen seconden later schoof Rangnick naast Ronaldo om hem uit te leggen waarom hij hem had gewisseld, maar het humeur van Ronaldo klaarde er niet door op. Al langer doen geruchten de ronde dat Ronaldo en Rangnick in Manchester niet de beste vrienden zijn. Rangnick, die eind vorig jaar de ontslagen Solskjaer verving maar de United-trein voorlopig ook maar moeilijk op de rails krijgt, hield hem al een paar keer op de bank.

Rangnick begreep Ronaldo wel. “Dit is een normale reactie. Hij wil als aanvaller gewoon doelpunten maken. Maar ik bepaalde anders. Ronaldo kwam terug van een kleine blessure en over drie dagen spelen we alweer tegen West Ham United. Daarnaast stonden we met 0-2 voor. Ik besloot die marge te verdedigen en bracht daarom Maguire in. Volgens mij was het een goede beslissing om met vijf man achterin te spelen.”

Volledig scherm Anthony Elanga zette Man United op voorsprong bij Brentford. © AP

Rashford zorgde nog voor de 0-3, waarna Toney vlak voor tijd nog wat terugdeed voor Brentford. Man United staat nog altijd slechts op de zevende plaats. Sensatie was er woensdag in de Premier League te beleven in Leicester-Tottenham, waar de Nederlandse invaller Steven Bergwijn met twee goals in minuut 96 en 97 de Spurs van 2-1 nog op 2-3 zette.

Volledig scherm © REUTERS