“Waarom heeft Man United Ronaldo dan gehaald?” Analisten Roy Keane en Jamie Carragher in verhitte discussie

Premier LeagueGeanimeerde discussie op Sky Sports na afloop van de 1-1 tussen Chelsea en Manchester United , met in de hoofdrol Roy Keane en Jamie Carragher. Zij raakten het niet eens over de rol van Cristiano Ronaldo, die gisteren in de 64ste minuut pas inviel in de Engelse topper.

Terwijl Keane, icoon van Man United, en Carragher, icoon van Liverpool, losgaan in hun verhitte discussie, geniet Jimmy-Floyd Hasselbaink (23 interlands voor Oranje) in het midden met een grote grijns op zijn gezicht. De 49-jarige Hasselbaink is sinds 1 januari weer coach van Burton Albion, de nummer tien op het derde niveau in Engeland.

Keane had begrip voor de keuze van Michael Carrick, die op bezoek bij de koploper koos voor een voorhoede met Jadon Sancho, Bruno Fernandes en Marcus Rashford. Toch had de gewezen middenvelder uit Ierland liever gezien dat Ronaldo gewoon de hele wedstrijd had gespeeld. Ronaldo viel in de 64ste minuut in voor Sancho, die United na 50 minuten op voorsprong had gezet in Londen. “Waarom heeft Manchester United hem dan gehaald?”, vroeg Carragher zich vol ongeloof af. “De enige reden dat ze hem gehaald hebben was pure paniek, omdat hij op weg was naar Manchester City.”

Keane zei daarna dat Ronaldo zijn wedstrijden moet uitkiezen en ook nodig is in de Champions League en in de bekercompetities. “Oh, is dat wat United tegenwoordig is, een cupteam?” deelde Carragher (737 duels voor Liverpool) opnieuw een plaagstootje uit aan Keane, die ook als analist snel op stang te jagen is. De voormalig captain van Manchester United, waar hij 480 wedstrijden speelde, was jarenlang teamgenoot van Ronaldo en snapt dat de Portugees op bijna 37-jarige leeftijd niet meer in alle wedstrijden negentig minuten kan spelen.

Volgens Carragher is dat onzin. “Als je spelers als Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane haalt, is dat om direct succes te boeken en dus mee te doen om het kampioenschap. Als je dat niet wil, moet je gewoon gaan spelen met jongens als Jadon Sancho en Mason Greenwood.”

Manchester United staat na dertien duels op de achtste plaats in de Premier League, al twaalf punten achter op koploper Chelsea. Gary Neville, die een vrije dag had als analist, genoot ook van de discussie tussen zijn collega's.

