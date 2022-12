Waarom de lamp in de Premier League bij Arsenal brandt: inkijk in de bizarre methodes van ‘Mini-Pep’ Mikel Arteta

Nations League “Heel triest en ongemakke­lijk om naar te kijken”: uitgeflo­ten Harry Maguire nu ook bij Engeland de gebeten hond

Nog wat zwaarder onder vuur. Harry Maguire speelde gisteravond op Wembley zijn 48ste interland, maar in Engeland beginnen media en fans zich steeds luider af te vragen of hij straks op het WK wel zijn 50ste interland moet spelen. De 29-jarige verdediger van Manchester United, door Ten Hag bij Man United al naar de bank verwezen, ging in de fout bij de eerste twee goals van Duitsland. De Engelsen maakten die achterstand helemaal goed (3-2), om Duitsland finaal nog zien gelijk te maken: 3-3.

