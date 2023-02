Vrouw van overleden voetballer Christian Atsu samen met twee van hun drie kinderen bij emotioneel eerbetoon in Newcastle

Nadat eerder verkeerdelijk gemeld werd dat Christian Atsu (31) levend vanonder het Turkse puin was gehaald, heeft de Ghanees het toch niet gehaald. Dat meldde zijn makelaar gisteren. De vrouw van Atsu, die voor Hatayspor voetbalde, bevond zich gisteren samen met twee van hun drie kinderen in het St. James’ Park waar voor de aftrap van Newcastle - Liverpool (0-2) een indrukwekkende minuut applaus weerklonk.

Christian Atsu speelde vijf jaar voor Newcastle en was de club die hij het meest in het hart droeg. Waar hij sportief ook zijn hoogtepunt beleefde. Het was ook daar dat Marie-Claire Rupio, de vrouw van Christian Atsu, zich gisteravond bevond samen met twee van hun drie kinderen. Newcastle speelde (en verloor er) tegen Liverpool, maar het moment van de match was ongetwijfeld de minuut applaus voor de Ghanees. “You’ll Never Walk Alone”, zongen de supporters. Logischerwijs een erg emotioneel moment voor Rupio, in het bijzijn van twee zonen.

Marie-Claire Rupio met twee van haar drie zonen gisteravond in Newcastle.

De in Duitsland geboren Rupio leerde Atsu een tiental jaar geleden kennen in Portugal, toen hij voor Porto speelde. Een huwelijk volgde snel, in 2012, en het koppel kreeg drie kinderen. Bij het Turkse Tv3 Sports zei Atsu daar het volgende over: “Zoals je kan zien heb ik een geweldig mooi gezin. We zijn nu bijna tien jaar samen en ik hou ontzettend veel van haar.”

Rupio reageerde via InstagramStories op het officiële overlijden van haar man met onderstaand bericht. “Ik zie de vele berichten van steun, maar zoals jullie allemaal begrijpen is dit een bijzonder moeilijke tijd. Dit was de papa van mijn drie kinderen. Bedankt.”

De kist met lichaam van Atsu werd gisteren ingeladen voor een Turkse vlucht richting Ghana.

Ook op vele andere velden in Europa werd er een minuut stilte gehouden voor Christian Atsu. De fans van Vitesse, ook een ex-club van Atsu, toonden een spandoek in het uitvak in Volendam. (lees verder onder de foto’s)

“Atsu’s levenloze lichaam is gevonden onder het puin”, stelde z’n makelaar Murat Uzunmehmet gisteren in het Zuid-Turkse Hatay. “Momenteel worden nog meer spullen bekeken, maar ook zijn telefoon is aangetroffen.”

Er was de afgelopen dagen heel wat onduidelijkheid over de toestand van Atsu. De Ghanese voetbalbond en Mustafa Özat, persvoorlichter van Atsu’s werkgever Hatayspor, stelden eerder dat Atsu levend was aangetroffen onder het puin. Een dag later waren er twijfels gerezen over zijn situatie en de plek waar hij zich zou bevinden. Op die manier kwam aan het licht dat het om een persoonsverwisseling ging. “Toen we het nieuws ontvingen dat hij naar het ziekenhuis was gebracht, zijn we speciaal gaan kijken, maar hij was er niet.”

Bij een latere zoekactie vond men de plaats waar Atsu’s appartement was. Daar trof men ook twee paar schoenen aan. Nu zou volgens de makelaar dus het levenloze lichaam zijn aangetroffen.

Volgens Reuters was Atsu zinnens om Turkije enkele uren voor de aardbeving te verlaten. Hij was immers ontevreden over het aantal speelminuten bij Hatayspor en was op zoek naar een nieuwe club. Maar op 5 februari, de avond voor de aardbeving, stond hij in de basis tegen Kasimpasa. Atsu scoorde de enige treffer van de partij, waarna hij besliste zijn avontuur in Turkije een nieuwe kans te geven. Hij keerde terug naar zijn appartement.

Atsu speelde onder meer voor FC Porto, Chelsea, Vitesse, Malaga en Newcastle United. Hij verzamelde ook 62 caps voor Ghana en nam deel aan het WK 2014 en de Africa Cup in 2013 en 2015.

Inmiddels betuigen heel wat Turkse clubs hun steun aan familie en vrienden van Atsu.

