Voorzitter Premier League juicht verkoop van Chelsea toe: “De situatie was onhoudbaar geworden”

“Situatie was onhoudbaar geworden”

“De situatie is ongelooflijk snel geëscaleerd in de laatste zeven dagen en hij (Roman Abramovich, red.) is tot de juiste conclusie gekomen,” vertelde Richard Masters op een voetbalforum in Londen, georganiseerd door de Financial Times. “De situatie was onhoudbaar geworden. Het is een welkome beslissing, in het belang van iedereen, inclusief de fans.”