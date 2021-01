Voormalig Anderlecht-duo Mitrovic en Milivojevic onder vuur na nieuwjaarsfeest

Volgens de krant The Sun vierden Mitrovic en Milivojevic de overgang naar 2021 met een feestje, waar nog zeker zeven andere volwassenen aanwezig waren. Dat is in strijd met de huidige maatregelen, in Londen en grote delen van het Verenigd Koninkrijk, om de coronapandemie af te remmen.

Fulham liet zaterdag aan de BBC weten het voorval met Mitrovic te onderzoeken. “Hij is zich bewust van de teleurstelling van de club en weet welk gedrag we van hem verwachten”, zegt het team over de Serviër. “We zullen de zaak intern bespreken.”

Volledig scherm © EPA

Milivojevic speelde zaterdag mee in de 2-0 zege van Crystal Palace tegen hekkensluiter Sheffield United, nadat hij een negatieve test kon voorleggen. Toch zat coach Roy Hodgson verveeld met de kwestie. “Hij testte negatief dus bracht niemand van het team in gevaar, maar het is geen mooie reclame voor de club. We veroordelen het en bieden als club onze excuses aan. Ik ben er zeker van dat Luka dit voorbeeld zal volgen. Hij moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Volledig scherm Luka Milivojevic. © Photo News

Eerder op de dag maakte Tottenham ook bekend disciplinaire maatregelen te overwegen tegen Erik Lamela, Sergio Reguilon en Giovani Lo Celso omdat ze de coronaregels hebben overtreden. Op sociale media dook een foto op waarin ze te zien waren tijdens een kerstfeest. Ook West Ham-speler Manuel Lanzini woonde het feest bij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.