Vincent Kompany start nu al met voorbereiding op seizoen in de Premier League: “We hebben al genoeg vakantie gehad”

Vincent Kompany is er graag vroeg bij. Héél vroeg. Amper vier weken na de laatste match als kampioen in ‘The Championship’, begon Burnley begin deze week al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League. “Het is zo belangrijk om 100 procent fit en klaar te zijn tegen het begin.”

De Jupiler Pro League zat er nog maar één dag op, de finales van de Conference League en de Champions League moesten nog gespeeld worden, maar maandag hervatte Burnley al de trainingen. Van een lange vakantie wil Kompany duidelijk niet weten. Maandagochtend werden de spelers al opnieuw verwacht op de club. Even later volgden er testen en stond er al een training op het menu.

“Ik vind het normaal”, legt Kompany vandaag uit in een filmpje op de sociale media van Burnley. “We hebben drie weken vakantie gehad en hadden ook in de winter al een break door het WK. Ik denk dat dat volstaat als vakantie.”

Kompany wil de teugels duidelijk niet laten vieren na het sterke seizoen. “Ik zie niet in waarom we minder hard zouden werken, omdat we kampioen zijn geworden. We kijken er gewoon naar uit om weer te voetballen. De tijd die we nu op het veld hebben met de spelers, is van onschatbare waarde.”

“Het is zo belangrijk om 100 procent fit en klaar te zijn tegen het seizoensbegin”, verwijst Kompany naar de terugkeer naar de Premier League. “Hoe meer tijd we samen kunnen spenderen, hoe sneller we de spelers vooruitgang kunnen laten boeken. We willen elk uur maximaal benutten.”

KIJK. “En nu mag het tempo hoger!”: Burnley traint alweer

Een stevige en goede fysieke basis is een van Kompany’s stokpaardjes. “Wij willen jongens die veel en lang kunnen lopen”, was het antwoord van de coach op een recente vraag over welke spelers hij wil aantrekken voor het avontuur in de Premier League. “Fysieke testen zijn dus een heel belangrijke parameter. Net als de medische screening: onze spelers moeten topfit zijn. We moeten gaan voor een goeie mix tussen ervaring en talent. Want jongeren kunnen je punten kosten. Die mix hebben we vorig seizoen gevonden en daar willen we niet van afwijken omdat we een divisie hoger spelen.”

KIJK. Zo kwam Kompany vorig jaar bij Burnley binnen