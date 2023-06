Vincent Kompany gunt spelers slechts erg korte vakantie en start nu al met voorbereiding op seizoen in de Premier League

In het filmpje hierboven herkent U onder andere onze landgenoten Manuel Benson en Enock Agyei, vorig seizoen uitgeleend aan KV Mechelen, en Lyle Foster, de bij Westerlo weggehaalde Zuid-Afrikaanse spits. Kompany pakt zo maar liefst een voorsprong van een maand op de andere clubs, die traditiegetrouw pas begin juli hernemen. Het seizoen in de Premier League start ook pas op 12 augustus. Alleen zijn internationals, zoals Welshman Josh Cullen, krijgen nog wat respijt. Logisch, zij spelen de komende weken nog interlands in het kader van de EK-kwalificatie.

KIJK. “En nu mag het tempo hoger!”: Burnley traint alweer

Een stevige en goede fysieke basis, is een van Kompany’s stokpaardjes. “Wij willen jongens die veel en lang kunnen lopen”, was het antwoord van de coach op een recente vraag over welke spelers hij wil aantrekken voor het avontuur in de Premier League. “Fysieke testen zijn dus een heel belangrijke parameter. Net als de medische screening: onze spelers moeten topfit zijn. We moeten gaan voor een goeie mix tussen ervaring en talent. Want jongeren kunnen je punten kosten. Die mix hebben we vorig seizoen gevonden en daar willen we niet van afwijken omdat we een divisie hoger spelen.”