Vincent Kompany, die nu ook vlot wint van Wigan: “Om coach van Man City te worden, moet ik eerst de beste trainer ter wereld zijn”

De cyclus van Pep Guardiola (52) die stilaan ten einde loopt bij Man City, Vincent Kompany (36) die als City-legende hoge ogen gooit in de hotseat van de autoritaire leider Burnley in ‘The Championship’. Eén plus één is ook over het Kanaal nog altijd twee, maar zover staat Kompany nog niet, zo zegt hij in een interview met BBC.

KIJK. Guardiola: “Het is het lot van Kompany om ooit trainer van City te worden”

Wat een seizoen voor Burnley en Kompany, die vorig seizoen met zachte maar duidelijke hand uit Anderlecht werd geleid door voorzitter Wouter Vandenhaute. Promotie naar de Premier League kan de ‘Clarets’ nog nauwelijks ontsnappen en ook in de FA Cup aan een geweldige run bezig. Die brengt Kompany op 18 maart in de kwartfinale richting het Etihad Stadium. Een voorproefje voor de man die als de ultieme opvolger voor Pep in Manchester gezien wordt? Kompany vindt van niet en dat illustreert hij met een rake quote. “Ik vind dat City altijd de beste coach ter wereld moet hebben. Dat ben ik niet.”

“Mijn focus ligt op het beter maken van Burnley. Daarna zien we wel. Maar momenteel ben ik nog lang niet de beste coach ter wereld. Ik heb nog veel te bewijzen en vooral te leren, wat ik alleen kan doen door hard te werken.” Kompany vindt ook dat Guardiola nog voor vele jaren bij Man City moet blijven. “Ze hebben daar de beste coach ter wereld. Ik hoop dat hij er nog tien jaar kan bijdoen. Als dat niet kan, moet City de op één na beste coach ter wereld hebben.”

Voor de goede orde: voor Kompany is hij ook niet de tweede beste coach ter wereld. “Ik volg pas veel verder in die ranking. Neen, er is echt geen vezel in mijn lijf die daar aan denkt.” Om dan te herhalen dat zijn doel vooral is om eerst nog beter te worden. “Ik kijk er wel naar uit om de strijd aan te gaan met betere coaches. Daar leef ik voor. Mijn grootste kracht is dat wanneer ik slaag krijg niet alleen rechtsta, maar ik ook nog sterker terugkom. Dat is voor mij nu het belangrijkste proces.”

Betere coaches, die kan Kompany volgend seizoen met Burnley in de Premier League treffen. In een seizoen met voorlopig slechts twee competitienederlagen en, met nog tien wedstrijden te spelen, dertien punten voor op Sheffield United en zeventien op Middlesbrough kunnen ze op Turf Moor de champagne al koud zetten. De eerste twee promoveren rechtstreeks. “Ik weet echt niet hoe competitief we volgend seizoen zouden zijn in de Premier League. Voor dit seizoen had ik wel een idee, al ben je daar uiteindelijk niet zeker van. Dat gaat ook met de Premier League zo zijn - als we er geraken. Want we zijn er nog niet.”

Vlotte zege tegen Wigan Burnley boekte in eigen huis een vlotte zege tegen Wigan. Nathan Tella effende het pad met twee treffers. Lyle Foster, afgelopen winter overgekomen van Westerlo, deed er nog een derde bij in de slotfase. Ameen Al Dakhil kreeg geen speelminuten van Kompany, Manuel Benson ligt nog in de lappenmand met een enkelblessure.

KIJK. Zo wandelde Kompany de kleedkamer van Burnley in