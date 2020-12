Vijf extra positieve tests, trainingscentrum Man City dicht: De Bruyne vanavond niet in actie op Everton

Premier LeagueGeen Everton - Manchester City vanavond omwille van nieuwe Covid 19-gevallen binnen Manchester City. Bij de laatste coronatests zijn er vijf extra positieven genoteerd. Ook het trainingscentrum moet dicht. Het is nog niet geweten of Kevin De Bruyne bij de positieve gevallen is.

City miste al Kyle Walker en Gabriel Jesus omwille van corona. “Nu het virus de clubbubbel is binnengedrongen, bestaat het gevaar op verdere verspreiding bij spelers, staff en zelfs daarbuiten. In samenspraak met Everton en de Premier League is dan ook besloten het duel niet te laten doorgaan”, zo klinkt het in een mededeling.

Wie er besmet is geraakt met het coronavirus, maakt de club omwille van privacyredenen niet bekend. “De besmette personen werden geheel volgens de voorschriften in het Verenigd Koninkrijk in isolatie geplaatst. De trainingen van het eerste elftal op de City Football Academy worden voor onbepaalde duur opgeschort, minstens totdat de hele ploeg een nieuwe test heeft gekregen. Pas nadien zal beslist worden wanneer de trainingen hervat kunnen worden.”

De wedstrijd kondigde zich als veelbelovend aan: Everton pakte 12 op 12 in de competitie en is momenteel de eerste achtervolger op drie punten van leider Liverpool, Man City (het nummer zes) is al tien matchen ongeslagen. Voor City wordt de kalender begin 2021 loodzwaar. Naast deze match moet er nog een andere Premier League-wedstrijd ingehaald worden, is er de FA Cup en de herstart de Champions League herop. Zeker omdat ook de topper tegen Chelsea (3 januari) dreigt geschrapt te worden. En dan is er nog de League Cup. Daarin speelt Man City de halve finale tegen de buren van Man United, maar dat wil niet zeggen dat City zomaar uit de beker vliegt. Dat overkwam dit seizoen Leyton Orient tegen Tottenham, maar die forfaitregel geldde enkel voor ronde een tot vier. Voer voor juristen.