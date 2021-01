Vierde Rode Duivel die uitvalt in vier weken: Kevin De Bruyne tegen Aston Villa na een uur naar de kant met blessure

Premier LeagueDe FA Cup slaat Kevin De Bruyne zondag over. Een lichte blessure baart de medische staf van Manchester City zorgen. Na een venijnige tik op de enkel verliet de Rode Duivel (29) met pijnlijke grimas het veld. Een scan vandaag moet duidelijkheid brengen over de ernst.

Op Pep Guardiola moet je na wedstrijden niet altijd voortgaan. Zijn update over de kwetsuur van De Bruyne was er niet echt een. Ze kwam immers met een disclaimer: “Ik heb de dokter nog niet gesproken.” Vervolgens gaf zijn trainer een diagnose op basis van zijn observaties mee: “Kevin greep naar zijn been. Het zou een spierblessure kunnen zijn.” Evengoed is het een enkelkwetsuur. Bij City weigerden ze meer klaarheid te scheppen.

Over naar de feiten dan. In minuut 55 van Man City-Aston Villa (2-0) nam een onbesuisde Jack Grealish in een duel even zijn linkerenkel mee. De aanvoerder van Villa verontschuldigde zich meteen. Een sorry en excuserend tik tegen het handje. De Bruyne stond meteen op, maar zijn blik verraadde lichamelijk ongemak. Er verbeet er eentje even de pijn.

Toch leek er op het eerste zicht weinig aan de hand. De Bruyne nam zijn positie weer in. Jogde naar voren. Wees zijn ploegmaats waar ze moesten lopen en bood zich aan om de bal te krijgen. Tot het handje aan de zestien plots de lucht inging. Het signaal naar de bank dat hij toch niet verder kon. Gabriel Jesus kleedde zich in allerijl om. De Bruyne trok de aanvoerdersband van de biceps en gaf hem aan af. Op eigen kracht slenterde hij naar de zijlijn. Het been een beetje slepend, de zorgelijke blik op het aangezicht.

Hij wisselde twee woorden met zijn trainer. Hij wees naar de plek waar hij zich op het veld geblesseerd had en verdween meteen de kleedkamers in, achterna gezeten door een van de kinesisten. Doorgaans het signaal dat er iets niet goed zit bij hem.

Na meer dan tien jaar als prof kent De Bruyne zijn lichaam door en door. Hij kent de pijntjes en hun gevolgen. De vorige keren dat we hem meteen hebben zien binnenstormen, stond hij enkele weken aan de kant. Vandaag hoopt Man City, na de nodige scans en onderzoeken, met een duidelijker beeld te komen.

De Bruyne is een belangrijke schakel voor Man City. Als hij fit is, staat hij aan de aftrap. Enkel als er niets op het spel staat, durft zijn coach hem te sparen. De voorbije drie weken startte hij zes keer een wedstrijd – een om de drie dagen. Het lichaam ziet af. Tegen Crystal Palace zat hij in het slot ook al met een ice-pack om het been na enkele rake tikken. Het is afzien en doorgaan.

In vijfenhalf jaar bij City heeft hij al zijn blessurezorgen gekend. In totaal stond hij 272 dagen aan de kant, hoofdzakelijk door die serieuze kniekwetsuren - een in 2016 en twee in 2018. De teller van (lichte) spierblessures staat voorlopig op acht.

Het afgelopen jaar heeft De Bruyne zich meermaals beklaagd over de overvolle kalender. Money rules the game”, zei hij daarover. “Soms maak ik me zorgen, zeker als ik kijk naar mijn eigen situatie. Maar niemand luistert naar de spelers.” In oktober haakte hij bij de Rode Duivels af met een lichte spierblessure. Het gevolg van weinig vakantie, een korte voorbereiding en overbelasting.

De Bruyne is de vierde Rode Duivel die uitvalt in de laatste vier weken. Axel Witsel is minstens vijf maanden out met een afgescheurde achillespees. Dennis Praet mist drie maanden door een scheur in de hamstrings en Jan Vertonghen is geveld door corona. Dries Mertens is terug uit blessure.

“Voor ons nationaal team is het eigenlijk beter, en we mogen dat eigenlijk niet luidop zeggen, dat ze nu gekwetst raken”, zei bondsdokter Kristof Sas vorige week aan VTM. “Als het om een blessure van een aantal weken gaat, dan komt dat misschien niet zo slecht uit.” Extra rust in deze periode kan geen kwaad.

Zonder De Bruyne knokte City zich in het laatste half uur naar een 2-0-zege.

