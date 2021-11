Van Dijk maakt eerste goal voor Liverpool in ruim veertien maanden, ‘Reds’ dollen met ‘Saints’

Virgil van Dijk heeft zijn eerste goal voor Liverpool gemaakt sinds 12 september 2020. De Nederlandse verdediger schoot in de 52ste minuut na een hoekschop van Trent Alexander-Arnold de 4-0 binnen tegen zijn oude club Southampton. Het bleef ook bij 4-0, waardoor Liverpool koploper Chelsea tot één punt nadert in de Premier League. De Blues ontvangen zondag Manchester United.

Op Anfield was het al na twee minuten raak via Diogo Jota. De Portugees maakte na 32 minuten ook de 2-0 op aangeven van Mohamed Salah. Thiago besliste het duel met Southampton al in de 37ste minuut: 3-0. Zeven minuten na rust was het Van Dijk trefzeker was. Het was zijn eerste Premier League-goal na zijn langdurige blessure.

Met de derde overwinning binnen acht dagen is Liverpool na de interlandperiode bezig aan een goede reeks. Na overwinningen op Arsenal (4-0) en FC Porto (2-0) was de ploeg van Jürgen Klopp ditmaal dus duidelijk te sterk voor Southampton.

Ook op bezoek bij Arsenal is Newcastle United er niet in geslaagd om de laatste plaats in de Premier League te verlaten. De door een Saoedi-Arabisch consortium overgenomen club ging op bezoek in Londen met 2-0 onderuit. De top aanvallen is de extreme ambitie van Newcastle, maar na dertien speelronden in de Premier League moet de club vooral vrezen voor degradatie. Newcastle, waar Eddie Howe zijn officiële debuut maakte op de trainersstoel, wacht na drie maanden nog altijd op de eerste overwinning. Newcastle United heeft pas zes punten verzameld, vijf minder dan de veilige nummer zeventien Leeds United.

Steven Gerrard heeft zijn entree bij Aston Villa niet gemist: de Villans wonnen met 1-2 bij Crystal Palace, Gerrard is zo met twee zeges op rij van start gegaan bij zijn nieuwe club. Matt Targett opende op het kwartier de score. Christian Benteke en co slaagden er niet meer in om de gelijkmaker te forceren. Het was integendeel John McGinn (86') die er in de slotfase nog een tweede bezoekende treffer bijdeed. De 1-2 van Marc Guehi in de blessuretijd viel veel te laat. Palace en Villa staan gedeeld tiende met 16 punten.

Volledig scherm Nakamba is sneller op de bal dan Benteke. © REUTERS

Op hetzelfde tijdstip was ook Wolverhampton aan zet bij Norwich. Dat duel kreeg geen doelpunten te zien. Ook de invalbeurt van Leander Dendoncker, die een kwartier voor tijd op het veld kwam, veranderde weinig. Wolverhampton is zesde met 20 punten, Norwich voorlaatste met 9 eenheden. Laatstgenoemde zette wel een knappe 7 op 9 neer.

Volledig scherm Pukki wil voorbij Coady. © Action Images via Reuters