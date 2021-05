United laat punten liggen, maar wat een fenomenaal doelpunt scoorde Edinson Cavani tegen Fulham

Een zichtreke­ning voor je tiener? Hou hier zeker rekening mee

17 mei Tieners groeien vandaag op in een cashloze maatschappij, waar betalingen via smartphone verlopen. Veel ouders kiezen er dan ook voor om hun kind zakgeld te geven via een zichtrekening. Maar bij welke bank ben je als ouder het beste af? En wat zijn de verschillen tussen de verschillende jongerenrekeningen? Spaargids.be zocht het voor je uit.