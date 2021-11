Ultradefensief Man United kaapt punt weg bij leider Chelsea, Lukaku krijgt tien minuten

Lang duurde het feestje echter niet. Wan-Bissaka tikte Thiago Silva aan in de eigen zestien, waarna Jorginho zijn fout rechtzette en de gelijkmaker vanop de stip in doel schoot. Een niet meer dan logische gelijkmaker, want in de eerste helft had De Gea al straf gered op een poging van Hudson-Odoi en was er ook een knal van Rüdiger die tegen de dwarsligger uit elkaar spatte. Romelu Lukaku kreeg uiteindelijk nog tien minuten tegen zijn ex-ploeg, maar ook hij kon niet verhinderen dat 1-1 de eindstand was.