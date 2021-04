Tussen Pogba en Mourinho komt het nooit meer goed: “Hij keert zich tegen zijn eigen spelers en doet daarna alsof ze niet meer bestaan”

Premier LeagueManchester United met een kloeke prestatie tegen Tottenham steviger op de tweede plaats in de Premier League gezet, gisteren zijn ploeg nog met een vroege assist naar de laatste vier in de Europa League geloodst, maar of het ooit nog goed komt met José Mourinho? Neen, dat nu weer niet. Paul Pogba: “Hij keert zich tegen zijn eigen spelers.”

Flashback naar de zomer van 2015. Manchester United trekt met 105 miljoen euro ferm de buidel open om Paul Pogba terug te halen bij Juventus. De Fransman werd vanaf zijn 16de gevormd door de Mancunians, maar in 2012 vertrok de middenvelder naar Italië. Na vier sterke seizoenen keert hij terug naar het oude nest. Dat José Mourinho er begint als trainer, speelt in elk geval flink mee.

De Portugees neemt Pogba onder zijn hoede en benoemt hem tot zijn vicekapitein in een behoorlijk eerste seizoen, maar de kritiek op Pogba is nooit veraf. De Fransman acteert te wispelturig om zijn hoge transferprijs te verantwoorden. Mourinho neemt zijn poulain daarop meermaals in bescherming met typische Mourinho-woorden: “Sommige voetbal-Einsteins oordelen veel te snel over bepaalde spelers.”

De Portugees krijgt met de eindzege in de Europa League ook zijn grote gelijk. Bovendien komt er in het tweede seizoen onder Mourinho met Lukaku nog een maatje bij voor Pogba. “Ik had ooit een geweldige relatie met José”, vertelt Pogba nu over die periode in een interview met Sky Sports . “Iedereen kon dat zien, maar van de ene op de andere dag veranderde alles. Ik weet nog altijd niet goed waarom.”

Quote Wij wonnen, José verloor en dan vindt hij het per se nodig om over iets anders dan de wedstrijd te praten. Zo zit hij in elkaar. Paul Pogba na de gewonnen match tegen Tottenham dit weekend.

Clash over Instagram-post

Vooral in zijn derde seizoen bij Manchester United begon Mourinho wild om zich heen te slaan. Spelers die hij aanvankelijk vaderlijk behandelde werden van de ene dag op de andere met de kaak aangekeken. Het overkwam Lukaku een beetje, Luke Shaw zeker en dus ook Paul Pogba. De Fransman - die in 2022 een eigen Pogmentary krijgt op Amazon - clashte in het najaar van 2018 op training met zijn Portugese oefenmeester.

Over de inhoud van die clash doen nog steeds wilde verhalen de ronde. In een van de meest terugkerende versies zou een Instagram-post van Pogba in het verkeerde keelgat geschoten zijn bij Mourinho. De Portugees nam Pogba zijn rol als vicekapitein af en zette de Fransman meer dan eens op de bank. Pogba werd openlijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en Juventus, maar zover kwam het niet.

En dat is voornamelijk te danken aan Ole Gunnar Solskjaer. Het Noorse club-icoon nam over van Mourinho en heeft na een wisselvallig begin United weer op de rails gekregen. Ook Pogba steekt daarbij zijn neus weer aan het venster. Zijn contract loopt eind volgend seizoen af, maar met Solskjaer kan de Franse wereldkampioen het wel vinden. “In tegenstelling tot Mourinho zal hij zijn spelers tenminste niet afvallen.”

Volledig scherm Paul Pogban en José Mourinho. © AFP

Giftig

“Ik denk niet dat Ole spelers plots bij het huisvuil zal zetten en zal doen alsof ze niet meer bestaan. Dat is het verschil tussen hem en Mourinho. Solskjaer staat dichter bij zijn spelers. Neem nu Luke Shaw (die door Mourinho haast legendarisch werd bekritiseerd: ‘Ik moet elke beslissing voor hem maken’). Ole heeft Luke ferm geholpen. Onder Mourinho had Luke het moeilijk, nu bewijst hij dat hij de juiste kwaliteiten in zich heeft”, aldus Pogba.

Pogba zelf trok afgelopen weekend alle registers open tegen Tottenham, de club van... José Mourinho. De Fransman speelde één van zijn beste partijen van het seizoen, de vete met de Portugees als motivatie. De Tottenham-trainer zelf reageerde giftig na de verloren partij en nam onder meer Solskjaer op de korrel die zich op zijn beurt wat kritisch had uitgelaten over het duikgedrag van Heung-Min Son.

“Ach, wij hebben het resultaat behaald dat we wilden”, zegt Pogba. “Wij wonnen, José verloor en dan vindt hij het per se nodig om over iets anders dan de wedstrijd (Solskjaers vader, ,red.) te praten. Zo zit hij in elkaar. Het is very Mourinho. We kennen hem en we weten dat hij het zo graag heeft. Wij hebben zijn psychologsche oorlogsvoering niet nodig. We concentreren ons op onszelf.”

Volledig scherm Paul Pogba. © EPA

