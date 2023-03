Trossard valt uit bij Arsenal, dat in extremis wint en bonus op City behoudt - De Bruyne en co rekenen af met Newcastle

Premier LeagueManchester City heeft Newcastle United vanmiddag een nieuwe verliespartij aangesmeerd. De bezoekers dropen uiteindelijk met 2-0 af in het Etihad Stadium. Leider Arsenal won later vandaag pas diep in blessuretijd van Bournemouth en behoudt zo zijn voorsprong van vijf punten. Leandro Trossard moest geblesseerd naar de kant bij de Gunners.

Kevin De Bruyne startte in de basis bij Manchester City en zag ploegmaat Phil Foden op het kwartier de score openen. Bernardo Silva legde de partij halverwege de tweede helft in een beslissende plooi, al had Newcastle daarvoor kansen op de gelijkmaker laten liggen. Silva was twee minuten voordien De Bruyne komen aflossen in het winnende kamp.

De Citizens tellen 58 punten en staan daarmee tweede in de tussenstand van de Engelse eerste klasse. De Bruyne en co. leggen door de overwinning opnieuw de druk bij koploper Arsenal (60 ptn.).

De Gunners hebben momenteel een wedstrijd minder gespeeld en komen later op de dag nog in actie, in eigen huis tegen laagvlieger Bournemouth. Newcastle, dat een magere 2 op 15 sprokkelde in zijn laatste vijf competitieduels, vat op zijn beurt post op de vijfde positie met 41 eenheden.

KIJK. De knappe goals van Manchester City tegen Newcastle

Arsenal zorgt voor straffe comeback, Trossard valt uit

Arsenal heeft voor eigen volk een dubbele achterstand volledig weggepoetst tegen Bournemouth. Het ging van 0-2 naar 3-2.

De partij was nog maar net op gang getrapt of de Gunners lieten zich al verrassen door Philip Billing (1.). Marcos Senesi (57.) vergrootte de Londense kopzorgen zowaar, maar de competitieleider toonde veerkracht via Thomas Partey (62.), Ben White (70.) en Reiss Nelson (90.+8). Laatstgenoemde legde een afvallende bal op corner weg in de slotseconden. Leandro Trossard begon opnieuw in de basis bij Arsenal, maar moest in de 22e minuut noodgedwongen de strijd staken met een blessure.

In de tussenstand van de Engelse eerste klasse diept fiere leider Arsenal (63 ptn.) de kloof met Manchester City terug uit tot vijf punten.

