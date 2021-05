Trossard steelt met bijzonder knappe goal de show in eerste PL-zege ooit van Brighton tegen Manchester City

Premier League Tottenham, zonder Alderwei­reld, geraakt niet voorbij Newcastle en verliest dure punten in strijd om Europees voetbal

4 april Duur puntenverlies voor Tottenham in de strijd om Europees voetbal. De Spurs, met een sterke Kane, keerden bij Newcastle een achterstand in vijf dolle minuten om, maar slikten in de slotfase alsnog de gelijkmaker. Toby Alderweireld zat bij Tottenham niet in de selectie.