Trossard & co moeten op zoek naar een nieuwe coach: Graham Potter volgt Tuchel op bij Chelsea

De 47-jarige Potter, die zijn persbabbel van vandaag cancelce en zelfs al afscheid zou genomen hebben van zijn spelers bij Brighton, zette zijn eerste stappen als hoofdcoach in 2011. Toen was hij de sportieve baas bij Östersunds FK, nu actief in de Zweedse tweede klasse. Daar won hij in 2017 nog de beker, waarna hij het jaar daarop zijn kans kreeg bij Swansea. Van daar ging het in mei 2019 naar Brighton, waar hij nog een contract lopen had tot de zomer van 2025. Maar aan die overeenkomst lijkt dus een vroegtijdig einde te komen.