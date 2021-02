Trossard en Brighton verliezen bij voorlaatste na twee gemiste penalty’s en afgekeurd doelpunt na bizarre VAR-fase

Tussendoor had Brighton heel even op gelijke hoogte gestaan. Maar na een knotsgekke VAR-interventie werd de gelijkmaker uiteindelijk toch afgekeurd. Hoewel West Brom bij een vrije trap voor Brighton nog bezig was met het opstellen van de muur, schoot Dunk de bal binnen in een leeg doel. Scheidsrechter Lee Mason had dan ook al het sein gegeven om de vrije trap te nemen, maar floot de fase opnieuw af toen hij zag dat West Brom-doelman Johnstone nog niet klaar was. De bezoekers waren echter al aan het vieren en protesteerden tegen die beslissing van Mason, waarop het doelpunt snel wel goedgekeurd werd. Maar toen greep de VAR in. Na lang beraad en zelf de beelden bekeken te hebben, besloot Mason om de goal toch af te keuren. Zijn tweede fluitsignaal kwam immers vóór de bal de doellijn passeerde, waardoor het doelpunt ongeldig was.