Trossard en Brighton op ramkoers, management van Rode Duivel reageert op uithaal trainer: “Transfer is enige oplossing”

Trossard behoort zaterdag niet tot de kern bij Brighton, voor de clash tegen Liverpool. Tussen onze landgenoot en coach Roberto De Zerbi zit het er bovenarms op. Vorige zaterdag ontbrak hij al in de selectie voor de FA Cup-confrontatie met Middlesbrough. Toen beweerde coach Roberto De Zerbi dat de Rode Duivel met de kuit sukkelt. Een kleine blessure die hij vorige week vrijdag opliep, enkele uren na een onverwachte uithaal van zijn trainer op de persconferentie.

De Zerbi stelde toen al hardop de paraatheid van Trossard in vraag. Zijn humeurigheid zorgt voor ergernissen, zo liet hij toen verstaan. Vandaag deed hij daar een schep bovenop. De Zerbi: “Leandro verliet vorige week zomaar de training toen hij voelde dat hij niet zou starten. Zonder iets te zeggen. En dat is niet goed.”

Het management van Trossard liet die uithaal niet zomaar passeren. Agent Josy Comhair doet zijn kant van het verhaal: “Voor Leandro naar Qatar vertrok, was het de bedoeling van Brighton om Leandro te laten bijtekenen. Dit is niet gebeurd, aangezien partijen er niet zijn uitgeraakt. Leandro heeft ook aangegeven klaar te zijn voor zijn volgende stap.”

Volledig scherm © Photo News

“Na het WK is er op training een woordenwisseling geweest tussen Leandro en een speler om een onbenulligheid. Sedertdien spreekt de trainer niet meer met Leandro, hetgeen uiteraard niet bevorderlijk is voor de sfeer, alsook prestatiegericht.”

“Leandro had nog een basisplaats tegen Southampton en Arsenal maar tegen Everton zat hij op de bank. Bij de 5 wissels die toen plaatsvonden zat hij eveneens niet tussen en dit zonder enige verklaring.”

“In de aanloop naar de wedstrijd tegen Middlesbrough voor de FA cup had Leandro al twee maal aangeven last te hebben van zijn kuit. Dit was dan ook de reden dat hij de training heeft stopgezet. Dit was overigens in samenspraak met de medische staf.”

“Via de fysieke trainer heeft Leandro moeten vernemen dat hij apart moet trainen. Afgelopen maandag heeft de trainer dan in groep Leandro met de grond gelijk gemaakt en aangeven hem niet meer te willen zien. Een trainer die al vier weken niet rechtstreeks communiceert met zijn speler is werkelijk onbegrijpelijk. Het is overigens ook de trainer die al meermaals heeft aangeven dat een transfer de meest gerede oplossing is.”

“Het is zodoende van belang dat Brighton deze transferperiode meewerkt aan een potentiële transfer en zich welwillend opstelt, hetgeen bevorderlijk is voor beide partijen.”

Volledig scherm © AP

De Zerbi heeft vooraan voldoende opties, ook zonder Trossard. Onze landgenoot was voor het WK incontournable bij Brighton, met 7 goals en 2 assists. Een hattrick tegen Liverpool, op Anfield, was zijn hoogtepunt. Maar nu lijkt zijn coach hem (even?) niet meer nodig te hebben. Hij geeft de voorkeur aan anderen. En vindt dat Trossard zich eerst moet herpakken.

De Zerbi nog: “Trossard staat niet op de lijst voor Liverpool. Maandag heb ik met hem gesproken. En hem gezegd dat ik die attitude niet pik. Ik ben open met hem. Ik wil enkel spelers die zich honderd procent geven. Wij zijn geen grote club, zoals Real Madrid of Barcelona. We zijn maar Brighton. En hij moet hard werken, zoals alle andere spelers. Leo weet heel goed wat ik van hem verwacht, maar ik weet niet wat zijn probleem is.”

Trossards opties om een stap hoger op te zetten deze maand zijn beperkt, maar Tottenham houdt zijn situatie aandachtig in het oog. Bij Brighton zeggen ze dat er nog geen serieus voorstel binnen is gelopen.

Volledig scherm © Photo News

