Trossard bezorgt Brighton eerste thuiszege met enige goal tegen ontstellend zwak Tottenham

Tot speeldag 21 moest Trossard wachten om zijn tweede van het seizoen te maken, nadat hij in de openingsmatch tegen Chelsea (1-3) ook trefzeker was. Ook de assists (3) dikken niet aan, ondanks geregeld goeie wedstrijden. Het verhaal van Brighton dit seizoen. Te weinig efficiënt. Nog niet één keer gewonnen in het eigen AMEX. Tot vanavond en de komst van ultrazwakke Spurs. No Kany, no party. De spits was donderdag met opnieuw een enkelblessure tegen Liverpool (1-3) uitgevallen. Donkere wolken boven Tottenham en José Mourinho, die voor Son koos als zijn nummer 9.