Tottenham zet coach Nuno op straat na pijnlijke nederlaag tegen Manchester United

Premier League Afgekeurde goal en knal op de paal: Lukaku kent ongelukki­ge wedstrijd, maar Chelsea wint wel van Southamp­ton

Het was niet de namiddag van Romelu Lukaku. Tegen een tienkoppig Southampton zag de Rode Duivel een goal (terecht) afgekeurd worden voor buitenspel en in het slot trof hij ook nog de paal. Chelsea won wel met 3-1 en is voorlopig de nieuwe leider.

2 oktober