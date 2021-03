Tottenham wint met veel moeite tegen Fulham

Fulham begon wervelend aan de partij. Ruben Loftus-Cheek was de bedrijvigste en was enkele keren gevaarlijk. Geleidelijk aan nam Tottenham over en kreeg het een paar unieke mogelijkheden op de 0-1. Vooral Kane miste onbegrijpelijk. Even later was het toch raak, toen Adarabioyo een voorzet van Son in eigen doel werkte. Deli Ali claimde de goal, maar het was duidelijk dat Adarabioyo de bal het laatst had geraakt. Zo gingen we met een voorsprong voor Tottenham de rust in.