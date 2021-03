Tottenham rekent ondanks goal van Benteke vlot af met Crystal Palace: 4-1

In de openingsfase zette Crystal Palace een stevig blok neer dat Tottenham maar moeilijk kon ontwrichten. Tot balverlies van Palace voor de eigen zestien na 25 minuten de 1-0 van Bale inluidde. Tottenham controleerde de eerste helft verder, maar net voor de pauze sloeg Christian Benteke als een donderslag bij heldere hemel toe. De spits werd vrijgelaten in de zestien - Alderweireld probeerde nog het duel aan te gaan, maar kwam te laat - en kopte de gelijkmaker staalhard binnen.

Benteke toonde zich dus opnieuw belangrijk voor Crystal Palace, maar werd een kwartier voor tijd wel vervangen. Toen stond het al 3-1, na een tweede goal van man in vorm Bale en een fantastisch schot van Kane. Die zette enkele minuten na Benteke’s wissel de 4-1 eindstand op het bord. Zo had de Engelse spits met twee goals en twee assists een aandeel in alle treffers van Tottenham.