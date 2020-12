Tottenham op eigen veld onderuit tegen Leicester, Alderweireld verschalkt eigen doelman

Tottenham had al twee wedstrijden niet kunnen winnen en hoopte thuis tegen Leicester weer aan te knopen met de zege. Dat was er niet meteen aan te zien, want het initiatief kwam in de eerste helft vooral van de bezoekers. Toch gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe, waardoor we met een logische brilscore de rust in leken te gaan. Tot Aurier op de hoek van de zestien Fofana onderuit beukte. Strafschop voor Leicester, Vardy klaarde de klus: 0-1 bij de rust.