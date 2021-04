Tottenham niet voorbij Newcastle, Alderweireld blijft uit selectie: “Te laat terug van nationale ploeg”

Geen Toby Alderweireld in de selectie van Tottenham. De Rode Duivel ontbrak, net als andere grote namen als Doherty, Aurier en Bergwijn op het wedstrijdblad. Achteraf haalde Mourinho een bizarre verklaring voor hun niet-selectie aan op de persconferentie. “Ze sloten pas gisteren aan op training na terugkomst van hun nationale ploegen. Ze hebben dagenlang gewacht op de nodige Covid-tests.” Vreemd, zeker aangezien de laatste match van Alderweireld met de Rode Duivels al op dinsdag 30 maart was. Het was overigens ook de tweede niet-selectie op rij voor Alderweireld. Mourinho besloot cynisch. “Maar waren we met hen erbij een perfect verdedigend team, of hebben we toen ook wedstrijden verloren?”