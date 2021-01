Tottenham haalt het al bij al makkelijk bij hekkensluiter Sheffield

Premier LeagueTottenham is weer (even) vierde in de Premier League na een makkelijke overwinning bij Sheffield United. De Spurs kwamen vroeg op voorsprong bij de hekkensluiter na een doelpunt van Aurier. Kane, McGoldrick en Ndombele zorgden voor de 1-3-eindstand.