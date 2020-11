Tottenham doet het op z’n Mourinho’s tegen City en wipt naar leiding in de Premier League, vrees voor stevige spierblessure Alderweireld

Voorbij het uur zette Lo Celso Tottenham plots op 2-0. Vuistje bij José Mourinho. Top of the League exact een jaar na zijn intrede bij Spurs. Voor vierentwintig uur dan toch. Zouden ze écht mee gaan doen voor de titel?

The Special One, altijd speciaal in een tweede seizoen bij een club, gelooft erin. In tijden van chaos is hij doorgaans op zijn best. Voor Man City blijft het aanmodderen. Steriele dominantie, maar zelden verontrustend. Pep Guardiola krijgt zijn machine maar niet op gang. Horten en stoten.