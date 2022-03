Toekomst Chelsea oogt onzeker, geeft TD Petr Cech toe, maar coach Tuchel kan nog lachen: “Desnoods rijd ik met de minibus.”

Premier LeagueDoor de sanctiemaatregelen van de Britse overheid tegen de Russische Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj is het momenteel niet zeker dat de club het seizoen kan uitdoen, zo bekende technisch directeur Petr Cech vandaag voor de aftrap van het competitieduel tegen Newcastle United (1-0).“We leven van dag tot dag, want we hebben ons lot niet in eigen handen”, gaf de voormalige doelman toe in een interview bij Sky Sports. De overheid garandeert dat het Chelsea niet failliet zal laten gaan. Er wordt achter de schermen aan een oplossing gewerkt.

De Britse overheid vreest dat onder meer het geld van de verkoop van de club in verkeerde handen terechtkomt en bevroor niet alleen alle tegoeden van Abramovitsj, maar ook alle entiteiten die eigendom zijn of gecontroleerd worden door de Russische oligarch. De verkoop van de club staat daardoor tijdelijk “on hold”.

Volledig scherm © AP

De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg de toestemming om wedstrijden te blijven spelen, maar gaat daarnaast wel gebukt onder tal van sancties. Zo moest Chelsea de fanshop sluiten, mag het geen kaartjes meer verkopen voor thuiswedstrijden en zijn er slechts reiskosten van 24.000 euro per wedstrijd toegestaan.

Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk. Vrijdagavond berichtten enkele Britse media dat ook de clubkredietkaarten geblokkeerd zouden zijn en één bank een rekening tijdelijk wilde blokkeren in afwachting van meer duidelijkheid. Gevolgen voor de uitbetaling van de lonen zou dat niet hebben. Er is nog voldoende reserve om de lonen voor april te betalen.

Een oplossing onder de vorm van een aangepaste licentie is in de maak, zo werd eerder al vernomen bij de woordvoerder van de Britse eerste minister Boris Johnson. “Op dat vlak zijn er onderhandelingen aan de gang, om toch een manier van werken te vinden waarmee we het seizoen zouden kunnen afmaken”, aldus Cech.

Volledig scherm De clubshops blijven dicht. © Photo News

Ook coach Thomas Tuchel gaf eerder al toe dat er twijfel heerst. “Iedereen die het tegenovergestelde beweert en zegt dat de toekomst van de club verzekerd is, mag je niet geloven want de realiteit is dat niemand weet wat er staat te gebeuren”, aldus de Duitser donderdagavond. “Het komt er nu vooral op aan flexibel te zijn. De situatie is zo absurd dat het morgen weer iets helemaal anders kan zijn.”

Tuchel gaf zondag wel toe dat er voor de spelers en hemzelf weinig is veranderd: “Als ik naar de club kom, gaat het er niet anders aan toe. We hebben een vliegtuig om naar Lille te vliegen woensdag. En ook om terug te komen. (lacht) En als het moet, kruip ik wel achter het stuur van een minibus.”

Er kunnen dus ook nog grapjes af.

Winst tegen Newcastle Ondanks de kopzorgen won Chelsea wel gewoon van Newcastle, een zege die pas heel laat vorm kreeg. In minuut 89 was het Kai Havertz die een lange bal van Jorginho héérlijk aannam, om de bal vervolgens in doel te leggen. Romelu Lukaku viel iets voorbij het uur in, maar kwam zelden in het stuk voor. Volledig scherm © Photo News Volledig scherm © Photo News