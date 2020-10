Toby Alderweireld krijgt smerige elleboog tegen Burnley en komt gehavend naar ons land voor match tegen Antwerp

Premier League Daar is de verlosser: Gareth Bale in Londen om terugkeer naar Tottenham af te ronden

18 september Gareth Bale (31) is aangekomen in het trainingscentrum van Tottenham om zijn terugkeer naar de Spurs af te ronden. De Welshman wordt door Real Madrid één jaar uitgeleend aan de Londenaars. Bale zou vandaag al voorgesteld kunnen worden, aangezien hij zijn medische testen al in Madrid aflegde.