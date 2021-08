Tienkoppig Chelsea neemt puntje mee uit Liverpool, kanon Romelu Lukaku zwijgt

Liverpool-Chelsea, dat werd in de dagen voorafgaand aan de topper aangekondigd als de grote clash tussen Romelu Lukaku en Virgil van Dijk. De Rode Duivel begon net als tegen Arsenal in de basis bij de Blues en stond voor een avondje oorlog voeren met Van Dijk en Matip. Divock Origi haalde dan weer de Liverpool-selectie opnieuw niet.

Na een uitgebreid ‘You’ll never walk alone’ kon de topper dan eindelijk losbarsten. De thuisploeg nam het heft in de beginfase duidelijk in handen, met een hoofdrol voor Harvey Elliott. De amper 18-jarige Engelsman liet zich geregeld in de combinaties betrekken - alsof ie er al jaren tussen liep. Tot grote kansen kwam Liverpool evenwel niet.

Gaandeweg herstelde Chelsea het evenwicht. Lukaku bleek nog niet altijd even gelukkig in z’n acties, maar mocht halverwege de eerste helft wel mee de 0-1 vieren. Havertz kopte een hoekschop over Alisson in de verste hoek. Enkele minuten later moest diezelfde Havertz altijd Lukaku alleen voor doel zetten, maar de Duitser aarzelde te lang.