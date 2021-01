Tielemans profiteert optimaal van flater Pickford en redt Leicester van nederlaag

Leicester was van slag, maar rond het uur kwamen The Foxes wel opzetten. Tielemans zette Maddison bijna op weg naar de gelijkmaker, enkele minuten later was het de Rode Duivel zelf die de 1-1 tegen de netten trapte. Al ging Everton-doelman Jordan Pickford wel stevig de mist in. Hij loste het centrale schot van Tielemans en zag de bal via de paal in doel gaan. Doelpunt nummer vijf voor de Rode Duivel dit seizoen in de Premier League. 1-1 was meteen ook de eindstand. Leicester en Everton blijven respectievelijk derde en zevende in de stand.