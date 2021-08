Thomas Tuchel over zijn plannen met Romelu Lukaku: “Hij heeft charisma en neemt verantwoordelijkheid”

Buitenlands VoetbalDe winnaarsmentaliteit van ‘Big Rom’ is erg welkom. De persconferentie van Thomas Tuchel was een langgerekte lofzang. En of hij Lukaku graag ziet komen. Lees hier alles wat de coach van Chelsea te zeggen had over zijn nieuwe aanwinst. Over de telefoontjes met ‘Big Rom’. Over Erling Haaland en Robert Lewandowski.