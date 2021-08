Terwijl transfer Lukaku naar Chelsea nu echt wel in laatste rechte lijn zit, krijgt hij veeg uit de pan van Inter-ultra’s: “Je knielt voor geld”

PREMIER LEAGUEDidier Drogba koos zondagmiddag de vlucht vooruit. De Chelsea-legende kondigde de terugkeer van Romelu Lukaku (28) naar Londen aan. Het papierwerk houdt de afhandeling van een transfer van 115 miljoen euro op. Ondertussen legde ‘Big Rom’ een deel van zijn medische tests af in een kliniek in Milaan. In Londen is hij nog niet om de transfer te finaliseren: hij maakte een tussenstop in Nice en vliegt van daaruit door. Vandaag hoopt Chelsea zijn duurste aanwinst ooit eindelijk voor te stellen.

Plannen werden gewijzigd.

Liefst had Chelsea zijn nieuwste aanwinst zondag al medisch gekeurd.

Toen die plannen zaterdagavond in Engeland uitlekten, ging de entourage van de speler op de rem staan. Lukaku was liefst langs Brussel gepasseerd om mama Adolphine onderweg op te pikken. Aangezien Chelsea er alles aan doet om zijn aanwinst van 115 miljoen euro speelgerechtigd te krijgen voor de Europese Supercup tegen Villarreal, woensdag in Belfast, zou wat tijdwinst hen goed uitgekomen zijn. Die intenties konden zondagmiddag de prullenmand in - Lukaku zit niet in de selectie voor de Supercup.

Alle punten en komma’s over de deal stonden immers nog niet op papier. Er werd nog over gemaild tussen Inter en Chelsea. Clubadvocaten deden hun ding. In afwachting van de handtekeningen legde Lukaku zijn medische testen af in een privé-hospitaal in Milaan. Inmiddels is hij wel (via een tussenstop in Nice) op weg naar Londen om de transfer te finaliseren.

Chelsea-coach Thomas Tuchel reageerde intussen op de nakende transfer van Lukaku. “We zochten een spits met zijn profiel. Iemand die de bal kan bijhouden en waar jongens als Havertz en Werner kunnen rond spelen. Zo’n spits hadden we nog niet in ons team. We gaan hem proberen tekenen, ja. Maar er is nog niets officieel.” Dat is echter niet meer dan een kwestie van tijd.

Hazard nog duurder

Met een prijs van 115 miljoen euro wordt Lukaku niet de duurste Belg ooit - dat blijft Eden Hazard voor wie Real Madrid met bonussen nu al over 120 miljoen betaalde. Evenmin wordt ‘Big Rom’ de duurste inkomende transfer ooit in de Premier League. Het zal van het bedrag afhangen dat beide clubs in het officiële FIFA-systeem ingeven. Chelsea wou maximaal tot 117,5 miljoen euro betalen. Het equivalent van de 100 miljoen pond die Man City eerder deze week voor Jack Grealish neertelde.

Alleen had Chelsea sowieso nog recht op een klein deel van die transfersom die het zelf betaalde.

Bij internationale overgangen vloeit vijf procent van de gegarandeerde som terug naar de clubs waar een speler tussen 12 en 23 onder contract stond. Een solidariteitsbijdrage voor het opleiden van jeugdspelers. Aangezien Lukaku van zijn 18de tot zijn 21ste op de loonlijst stond bij Chelsea hadden zij recht op zo’n 2 miljoen euro. Sowieso had Inter nog 615.000 euro openstaan bij Chelsea. Die schulden werden in deze deal vereffend.

Protest bij Inter, muurschildering beklad

Zelf wordt Lukaku er ook niet slechter van. Hij zal in Londen gegarandeerd rond de 20 miljoen euro bruto per jaar verdienen - zo’n 385.000 euro per week. Als hij in de loop van vijf jaar alle targets haalt, zou zijn salaris kunnen oplopen tot 500.000 euro per week. Bij Inter verdiende hij wekelijks zo’n 60.000 euro minder.

Lukaku was overigens op eigen vraag niet geselecteerd voor de oefenmatch tegen Parma zondagavond.

Quote Een beetje meer eerlijk­heid en transparan­ter gedrag hadden wij wel op prijs gesteld. We hebben je verwelkomd en verdedigd als een zoon, maar jij bewijst nu dat je bent zoals alle anderen. Je knielt voor geld. Inter-ultra’s in een Facebookbericht gericht aan Lukaku

Honderden ultra’s maakten van de wedstrijd een lange protestzang tegen eigenaar Steven Zhang. Zijn afwezige Chinese voorzitter kreeg 90 minuten lang verwensingen naar zijn hoofd. De spandoeken zeiden alles: ‘Zhang, als je Inter wil redden, kras je beter op’ en ‘Zhang, jouw tijd zit erop’. Er circuleert zelfs een filmpje waarop fans met briefjes van 10 euro zwaaien, terwijl ze zingen: ‘Jij moet de club verkopen, wij zorgen wel voor de centen.’

Maar ook Lukaku zelf kreeg van diezelfde ultra’s, via Facebook, een veeg uit de pan. “Beste Lukaku, een beetje meer eerlijkheid en transparanter gedrag hadden wij wel op prijs gesteld. We hebben je verwelkomd en verdedigd als een zoon, maar jij bewijst nu dat je bent zoals alle anderen. Je knielt voor geld. We wensen je al het beste toe, zelfs al loont hebzucht niet altijd.”

Daarnaast werd de muurschildering van ‘Big Rom’ in het centrum van Milaan besmeurd. De verkoop van Lukaku is duidelijk niet goed gevallen.

Onze man wikt en weegt de transfer van Lukaku:

Volledig scherm De muurschildering van Lukaku besmeurd in Milaan. © rv