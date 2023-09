Stervoetballer Antony voorlopig niet welkom bij Manchester United na zware beschuldigingen van ex

In navolging van de Braziliaanse voetbalbond heeft ook Manchester United besloten om Antony (23) uit de selectie te zetten. Hij is niet meer welkom tot er meer duidelijkheid is over de aantijgingen aan zijn adres. Antony wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van bedreigingen en geweld.

KIJK. Antony reageert op beschuldigingen van ex-vriendin

“Spelers die niet zijn opgeroepen voor hun nationale elftal, zouden maandag weer moeten trainen”, schrijft Manchester United in een officieel statement. “Maar met Antony is afgesproken dat zijn terugkeer tot nader order wordt uitgesteld.”

Manchester United hoopt snel meer duidelijkheid te hebben, maar erkent het belang van deze zaak. “Als club veroordelen wij geweld en misbruik. Wij erkennen het belang van het beschermen van alle betrokkenen in deze situatie, en erkennen de impact die deze beschuldigingen hebben op slachtoffers van misbruik.”

Eerder al niet meer welkom bij Brazilië

Eerder had de Braziliaanse bondscoach Fernando Diniz Antony al uit de selectie gehaald voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bolivia en Peru. “Vanwege de feiten die maandag openbaar zijn geworden, waarbij Manchester United-aanvaller Antony betrokken is, en die moeten worden onderzocht”, zo meldde de Braziliaanse bond in een verklaring.

Volledig scherm Antony. © Photo News

Antony ontkende de aantijgingen op zijn Instagram. “Uit respect voor mijn fans, vrienden en familie voel ik me verplicht om publiekelijk te spreken over de valse beschuldigingen waarvan ik het slachtoffer ben geworden”, schreef de aanvaller. Hij zei dat hij vanwege het politieonderzoek nog niets kon openbaren, maar dat uit de aangeleverde bewijzen blijkt dat hij onschuldig is. “Ik vertrouw erop dat het lopende onderzoek mijn onschuld zal bewijzen.”

WhatsApp-berichten

In WhatsApp-berichten die maandag door de Braziliaanse pers zijn gepubliceerd, staan bedreigingen die Antony zou hebben geuit tegen zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin. In een van de door lokale media geciteerde gesprekken beweert Antony’s ex-vriendin dat de aanvaller zich moet verontschuldigen voor het “schoppen en aanvallen”. Het antwoord is “sorry” in het volgende bericht. Al is Antony van mening dat die berichten zijn gemanipuleerd.

Cavallin, die de zaak naar de politie van São Paulo heeft gebracht, is op een foto ook te zien met een hoofdwonde. “Toen ik hem wilde verlaten, sloot Antony me op in ons huis”, zegt de vrouw in een interview met het Braziliaanse UOL. “Ik was echt bang. Hij deed alle deuren op slot, nam mijn paspoort af en gooide een smartphone naar me. Ik had op dat moment ook een wonde aan mijn vinger die hevig bloedde.”

