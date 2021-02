Sterke Trossard smeert Liverpool met Brighton tweede thuisnederlaag op rij aan

Premier League Batshuayi start maar scoort niet: duwt Crystal Palace Benteke naar de uitgang?

30 januari Zowaar. Zo snel kan het gaan in het voetbal. Voor het eerst in twee maanden kreeg Michy Batshuayi nog eens een basisplaats bij Crystal Palace. Het grootste slachtoffer is Christian Benteke. Een poging om hem onder druk te zetten om toch nog andere oorden op te zoeken? Hij kwam niet eens van de bank.