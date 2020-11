Sterke Tielemans met Leicester op kop in Premier League, Spurs gedeeld tweede na 150ste van Kane

Premier LeagueTrefzekere topspitsen. Dankzij winners van Harry Kane en Jamie Vardy flirten Tottenham en Leicester met de koppositie in de Premier League. Kane kopte de Spurs in minuut 88 naar de winst bij promovendus West Bromwich, Leicester had genoeg aan een penaltygoal van Vardy om de Wolves te kloppen. Dankzij de draw in City - Liverpool gaat Leicester op kop, Tottenham en Liverpool tellen een puntje minder.

Bij de Spurs speelde Toby Alderweireld opnieuw een autoritaire partij centraal achterin in de viermansdefensie van Jose Mourinho. Samen met Eric Dier vormt de Rode Duivel nu toch het geprefereerde duo van de Portugees. Tottenham had het niet onder de markt op ‘The Hawthorns’ en zag hoe Dier een lobbal van de snelle Robinson op de lijn wegkopte. Son en, na de pauze, de ingevallen Lo Celso misten de beste kansen voor Tottenham. De partij leek op 0-0 af te stevenen, tot Kane een voorzet van Doherty over de slecht uitgekomen doelman Johnstone kopte.

Volledig scherm Alderweireld zit Callum Robinson op de hielen. © Pool via REUTERS

Goal nummer 150 voor Kane in de Premier League, waar hij in de algemene topschutterslijst nu op een gedeelde negende plek staat. Enkele dagen na nummer 200 voor Tottenham, donderdag in Ludogorets in de Europa League. Dit seizoen staat de teller van Kane al op 13 goals in alle competities. De Spurs hebben hun vier uitmatchen al gewonnen en verloren na de uitschuiver tegen Everton op de openingsspeeldag nog maar één keer: op de Bosuil.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Jamie Vardy was de matchwinnaar in Leicester - Wolverhampton, met drie Belgen aan de start: Tielemans, Praet en Dendoncker. Castagne is nog steeds out. Na een controversiële handsbal op een voorzet van Praet kreeg Leicester al snel een penalty, omgezet door Vardy. Zijn negende goal in alle competities dit seizoen. Na een nieuwe penalty, de negende voor de Foxes dit seizoen al, liet hij nummer tien onbenut. Rui Patricio redde. Samen met James Maddison controleerde Tielemans het middenveld. De Rode Duivel kwam na de pauze dicht bij 2-0. Zijn kopbal ging naast. Praet werd in de slotfase vervangen, Dendoncker speelde voor de Wolves de hele match en kreeg geel.

Volledig scherm Tielemans houdt Podence af. © Photo News

Volledig scherm Met een kopbal kwam Tielemans dicht bij 2-0. © Photo News