Southampton stunt tegen Liverpool, en dat brengt heftige emoties teweeg bij coach Hasenhüttl: “Het was heel intens”

De Oostenrijker kon zijn tranen niet bedwingen. “Er ontstonden tranen in mijn ogen door de wind”, lachte hij net na de wedstrijd. “Nee, serieus. De jongens hebben gevochten, en dat maakt mij heel trots. Tegen Liverpool moet je de perfecte wedstrijd spelen en ik denk dat we dat gedaan hebben. We stonden onder een enorme druk, maar we hebben fantastisch verdedigd. Het was heel intens. (grijnst) Mijn stem is bijna weg. De jongens zijn kapot en dat moet ook om te winnen van zo’n team. Het was een perfecte avond.”